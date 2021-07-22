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Футбол. РПЛ. Матч Ростов – Динамо

"Ростов" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Сергей Пивоваров
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1106)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ростов" и "Динамо" Москва

Российская премьер-лига сезона 2021/2022 стартует матчем между "Ростовом" и "Динамо" Москва. Встреча пройдет на "Ростов Арене" и начнется в 20:00 по московскому времени.

Рассуждать о первых матчах команд в чемпионате всегда очень непросто. Приходится ориентироваться исключительно на результаты контрольных игр и трансферы. Из этой информации и попробуем спрогнозировать сценарий предстоящего матча.

Если посмотреть на пять последних тест-матчей "Ростова", то подопечные Валерия Карпина трижды проиграли – "Партизану" (0:1), "Кишварде" (1:2) и "Гонведу" (0:1), и одержали две победы - над московским "Локомотивом" (2:1) и израильским "Бейтаром" (1:0). Стоит также отметить, что в межсезонье "Ростов" пополнился двумя футболистами "Урала". Это нападающий Николай Комличенко и защитник Игорь Калинин.

Футбол. РПЛ. Матч Ростов – Динамо
© photo: Sputnik / Сергей Пивоваров
Футбол. РПЛ. Матч "Ростов" – "Динамо"

Что касается "Динамо", то в пяти последних тест-матчах столичный клуб также потерпел три поражения. От ЛАСК-а (0:3), "Яблонеца" (0:2) и "Будапешта" (0:2). Такде подопечные Сандро Шварца скатали ничью с пражской "Спартой" (2:2), а завершили сборы на мажорной ноте, победив венгерский "Будафоки" (3:0).

Как мы видим, результаты обоих клубов достаточно рваные. Им наверняка понадобиться какое-то время, чтобы вкатиться в сезон. Если говорить о личных встречах прошлого сезона, то команды обменялись домашними победами. "Ростов" выиграл 4:1, а "Динамо" 2:0.

Я воздержусь от прогноза на результат в стартовой игре нового сезона РПЛ. Ни один из исходов не станет чем-то исключительным. Но если принять во внимание статистику предсезонной подготовки, то предположу, что в матче будет забито два или три гола.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,95.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1106)
Теги:
футбол, клуб "Ростов", Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч

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