Олимпиада и Токио – всегда большие проблемы. Спустя 43 года игры снова пройдут в Японии

Sputnik, Юрий Алеманов

23 июля стартуют летние Олимпийские игры в Токио. В предстоящей Олимпиаде участвуют 12,5 тысячи спортсменов из 206 стран мира. В программе будет представлено 33 вида спорта, в которых будет разыграно 339 олимпийских медалей.

Первой Олимпиаде в Токио помешала война

Впервые Япония поставила цель провести главный спортивный форум перед играми 1940-го. Страна в тот год отмечала 2600-летие, и в этом виделся особый символизм. Дополнительной предпосылкой был прогресс японцев, которые в 1932 году поднялись на пятое место в общем медальном зачете.

Японский оргкомитет действовал агрессивно и деловито: выделил более полумиллиона долларов на ознакомительные поездки спортсменов и их делегаций, договорился со многими европейскими лидерами о голосе в пользу азиатской страны. Даже получилось уговорить Бенито Муссолини вывести кандидатуру Рима взамен на голос при выборе следующей страны-хозяйки Олимпиады.

Впоследствии летом 1936 года МОК отдал Олимпиаду Японии. Летние – Токио, зимние – Саппоро. Но проблемы начались практически сразу. Японцы были против маршрута олимпийского огня через Китай и в качестве компромисса предложили доставить огонь на военном самолете или корабле. Начались проблемы и с размещением инфраструктуры. Токио не хватало гостиниц для размещения всех гостей, не получалось найти место для центральной арены.

Эти и другие мелкие неприятности мешали провести спортивные старты в Японии, но главной причиной отказа от ОИ стала китайско-японская война и сокращение финансирования турнира. Олимпиаду экстренно перенесли в Хельсинки.

После ОИ-1964 японцы больше никогда не хотели проводить игры

Япония быстро оправилась от последствий войны и вновь вернулась к идее провести Олимпиаду в 1964-м. Страна форсировала возведение объектов, и за несколько лет многие районы из трущоб превратились в спортивные городки, появились маршруты с технологичным покрытием для быстрой езды, новые железнодорожные пути, проведение новых станций метро, а трансляции спортивных этапов впервые проводились через спутник.

Несмотря на негласный девиз игр в Японии – минимум милитаризма и максимум инноваций, зажечь Олимпийский огонь вместо известного спортсмена, как это происходило по традиции, доверили студенту Иосинори Сакаи. Юноша родился недалеко от Хиросимы 6 августа 1945-го, как раз в день сброса атомной бомбы американцами. Жест символизировал возрождение после войны.

Олимпиада-64 прошла на топовом уровне и порадовала, вероятно, всех, кроме самих японцев. Чтобы угодить гостям Японии, власти сносили жилые дома и возводили там же спортивные объекты. Затраты на организацию игр превысили почти втрое установленный бюджет. Люди лишались работы, из-за многочисленных выбросов страдала и экология, а во многих водоемах запретили плавать и рыбачить. На улицах отловили и убили около 200 тысяч кошек и собак.

Бешеные затраты, коррупция, протесты и пандемия

Главная проблема при организации Олимпиады в наши дни – дороговизна. В ближайшей перспективе лишь немногие страны захотят провести соревнования подобного масштаба. Японцы сократили расходы, грамотно воспользовавшись наследием ОИ-1964. Из 42 заявленных объектов лишь 8 новых и 10 временных. Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и Токио, составили 15,4 миллиарда долларов. Также на создание безопасной среды для проведения турнира дополнительно потратили 900 миллионов долларов.

Неожиданная проблема возникла, когда французская полиция, которая вела антикоррупционное дело в легкой атлетике, предъявила главе олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде обвинения в даче взятки с целью обеспечить Токио победу в голосовании (предположительно 2 миллиона долларов). МОК открыл расследование – спустя три месяца Такэда объявил об уходе.

Другая проблема – нехватка рабочей силы. Во время подготовки объектов к Олимпиаде официально зафиксировано из-за переработки две смерти. По оценкам в Японии, к 2025 году Япония может столкнуться с дефицитом рабочих. При этом официально ни одного нарушения не было выявлено.

И самая очевидная проблема – пандемия. По опросу, около 80% жителей Японии против проведения Олимпиады. Люди протестовали и устраивали акции протеста, но организаторов их мнение не интересует. В связи с пандемией эта Олимпиада станет особенной. Число присутствующих на награждениях солидно сократят. Спортсмены обязаны постоянно носить маски, болельщикам предлагают воздержаться от криков, ограничившись аплодисментами.

За кого будут болеть в СНГ

И все-таки Олимпиада – это спортивный праздник, на котором нужно поддерживать своих соотечественников. В Казахстане особые надежды связывают боевыми видами спорта. Медалей ждут от боксеров Сакена Бибосынова и Абылайхана Жусипова, дзюдоиста Елдоса Сметова, каратиста Дархана Асадилова и вольников Нурислама Санаева, Данияра Кайсанова и Алишера Ергали. В Армении верят в четвёрку по греко-римской борьбе из Армена Меликяна, Карапета Чаляна, Артура Алексаняна и Карена Асланяна. Есть своя фаворитка и у Азербайджана, в составе которой должно ярко выступить дзюдоистка Ирина Киндзерская. На свою первую Олимпиаду отправится белорусская легкоатлетка Эльвира Герман. К играм в Токио она подходит в статусе чемпионки Европы 2018 года. В Киргизии большие надежды связаны с четырехкратной чемпионкой Азии по спортивной борьбе Айсулуу Тыныбековой.