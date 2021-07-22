"Динамо" Тбилиси проиграло дома "Маккаби" в Лиге конференций УЕФА

Хозяева поля сумели забить гол на последних минутах игры, вернув интригу в двухматчевое противостояние в еврокубке

ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. "Динамо" Тбилиси проиграло у себя дома израильскому "Маккаби" 1:2 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Гости активно начали встречу и сумели выйти вперед уже на восьмой минуте. После того как "динамовские" защитники не смогли вынести мяч из своей штрафной площади, Омер Ацили оказался расторопнее всех и поразил ворота Омара Мигинейшвили.

После перерыва гости отдали инициативу "динамовцам", но своими шансами подопечные Кахи Цхададзе не воспользовались. Более того, на 66 минуте, после очередной ошибки грузинской защиты, "Маккаби" удвоил свое преимущество. Отличился Дин Дэвид.

И все же хозяева нашли в себе силы, чтобы сократить отставание до одного гола. На 89 минуте, после подачи углового, отличился Георгий Папава, вернув интригу в противостояние соперников.

Ответный матч между клубами состоится через неделю в Израиле.

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