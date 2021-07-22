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Чемпионат Грузии. Динамо Батуми - Локомотив Тбилиси

"Динамо" Батуми уступило дома белорусскому БАТЭ

photo : FC Dinamo Batumi / FB
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (203)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210722/252395123/Dinamo-Batumi-ustupilo-doma-belorusskomu-BATE.html

Игра проходила на встречных курсах, и отличиться могли игроки как хозяев, так и гостей, но больше повезло белорусским футболистам

ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. "Динамо" Батуми у себя дома уступило 0:1 белорусскому БАТЭ в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

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Единственный мяч во встрече на 83-й минуте матча забил капитал команды гостей Павел Нехайчик, который оказался первым на добивании после удара Николая Сигневича в перекладину.

Игра проходила на встречных курсах, и отличиться могли игроки как хозяев, так и гостей.

Ответная игра состоится в Борисове в Беларуси 29 июля.

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (203)
Теги:
ФК "Динамо" Батуми, футбол

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