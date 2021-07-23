Главный тренер "Динамо" Батуми: у нас есть шансы на продолжение борьбы

"Динамо" Батуми просто нужно лучше сыграть, тогда для БАТЭ это станет сюрпризом, уверен грузинский тренер

ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Главный тренер "Динамо" Батуми Гия Гегучадзе считает, что его команда сохранила шансы на продолжение борьбы в Лиге конференций УЕФА. Об этом грузинский специалист заявил на пресс-конференции после домашнего поражения 0:1 от белорусского БАТЭ в первом матче второго квалификационного раунда турнира.

"Динамо" Батуми уступило дома белорусскому БАТЭ>>

"Динамо" Батуми у себя дома уступил БАТЭ 0:1 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Единственный гол на 83 минуте забил Павел Нехайчик.

"Я по-прежнему думаю, что мы сохраняем шансы на продолжение борьбы. Наш соперник – очень хорошая команда. Почему-то некоторые считают, что БАТЭ не очень сильный клуб, но это не так. К тому же у них богатый опыт выступления в еврокубках. Наверное, это один из факторов нашего поражения. За предстоящую неделю перед ответной игрой мы, конечно, не наберемся опыта. Но для нас важно сыграть в наш футбол. Как мне кажется, сегодня у нас это не совсем получилось и в этом, безусловно, есть заслуга соперника", – отметил Гегучадзе.

Прокомментировал грузинский специалист и ответную игру:

"Нам просто нужно лучше сыграть. Если мы это сделаем, для БАТЭ это станет сюрпризом. Нужно также отметить, что у нас молодая команда, которая только строится. В таких играх мы набираемся опыта и растем. К сожалению, нам не очень часто приходится играть на таком уровне, поэтому мы должны воспользоваться моментом. В любом случае наша задача – пройти как можно дальше по сетке турнира".

Свое мнение высказал и главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский:

"Могу сказать, что наш план на игру сработал. "Динамо" – отличный оппонент. Мы ожидали, что соперник начнет игру активно и будет постоянно атаковать, особенно на домашнем поле перед своими болельщиками. Мы смогли выстоять. Подчеркну – пока сыгран только первый тайм. Второй состоится через неделю в Борисово, где все и решится", – сказал Жуковский.

Ответная игра между командами состоится 29 июля в Борисово.

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