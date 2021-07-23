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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр

Футбол на Олимпиаде 2021: расписание игр, сборные, прогнозы букмекеров

© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (32)
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В мужском футбольном турнире на Олимпиаде участвуют 16 сборных команд, а в женском турнире – 12 команд

Мужской футбольный турнир на Олимпиаде в Токио пройдет с 31 июля по 7 августа. За олимпийские медали поборются 16 команд, разбитых на четыре группы. В 1/4 финала выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета:

  • Группа "А": Япония, ЮАР, Мексика, Франция
  • Группа "В": Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния
  • Группа "С": Египет, Испания, Аргентина, Австралия
  • Группа "D": Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия.

В матче-открытии между собой сыграют сборные Египта и Испании. Эта встреча начнется в 10:30 по мск и состоится в городе Саппоро.

Олимпийский флаг, архивное фото
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Олимпиада в Токио 2021: расписание игр по видам спорта

По мнению букмекеров, основным претендентом на победу в турнире является сборная Испании. На успех олимпийской "фурии роха" можно поставить с коэффициентом 3,0. Чуть меньше специалисты верят в Бразилию. Их победа на Олимпиаде оценивается коэффициентом 3,75. Третью позицию делят команды Франции и Аргентины. Их "виктории" идут за 9,0.

Мужские олимпийские сборные должны быть укомплектованы игрокам не старше 24 лет (родившиеся после 1 января 1997 года). В заявку могут войти не более трех футболистов старше этого возраста.

Что касается женского турнира на Олимпиаде в Токио, то в нем примут участие 12 сборных, разбитых на три группы, по четыре команды в каждой.

В 1/4 финала выходят две сильнейшие сборные из каждого квартете, а также две лучшие команды из трех, занявших третьи места в своих группах:

  • Группа "Е": Япония, Канада, Великобритания, Чили
  • Группа "F": Китай, Бразилия, Замбия, Нидерланды
  • Группа "G": Швеция, США, Австралия, Новая Зеландия.

В матче-открытия, который состоится 21 июля в Саппоро, встретятся сборные Великобритании и Чили. Матч начнется в 10:30 (мск).

Главным фаворитом на победу в Играх считается сборная США. На успех американок можно поставить с коэффициентом 1,55.

Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (32)
Теги:
футбол, Токио, Олимпийские игры

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