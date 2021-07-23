Сборная Грузии прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сборная Грузии прошла на стадионе во время открытия XXXII Летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Знаменосцами сборной на церемонии открытия выступили олимпийские чемпионы Нино Салуквадзе и Лаша Талахадзе. По стадиону пришли 15 человек из грузинской делегации из них девять спортсменов и шесть официальных лиц. Всего в Играх примут участие 35 атлетов из Грузии, которые будут представлены в 11 видах спорта.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH Олимпиада в Токио - грузинская сборная

В начале церемонии на обновленном Олимпийском стадионе мы увидели интересное театрализованное представление, выполненное в стиле минимализма.

Поздравив официальных лиц, был поднят японский флаг, и на поле вышли представители олимпийской сборной Греции. Как известно, родина Олимпиады - Греция и традиционно первыми выходят греки.

© AFP / MARTIN BUREAU Олимпиада в Токио - грузинская сборная

В Олимпиаде примут участие более 11 тысяч спортсменов, которые поборются за 339 (рекорд) комплектов медалей в 33 видах спорта.

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