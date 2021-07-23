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Футбол. РПЛ. Матч Арсенал - Локомотив

"Локомотив" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Виталий Белоусов
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1107)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Локомотив" и "Арсенал"

Московский "Локомотив" уже начал сезон, проведя первую официальную встречу. В матче за Суперкубок России "железнодорожники" крупно уступили "Зениту" со счетом 0:3.

Матч прошел при подавляющем преимуществе действующего чемпиона России. Подопечные Николича не смогли навязать достойной борьбы. То ли команда еще под нагрузками, то ли срочно требуется усиление состава. Очень похоже на то, что необходимую форму "Локомотив" будет набирать по ходу сезона. Но очки нужны уже здесь и сейчас. Домашняя игра против тульского "Арсенала" - отличный шанс отойти от неприятного и болезненного поражения.

Футбол. РПЛ. Матч Арсенал - Локомотив
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов
Футбол. РПЛ. Матч "Арсенал" - "Локомотив"

В нынешнем сезоне тульский "Арсенал" будет под пристальным взором грузинских болельщиков. К выступающему за "канониров" Гие Григалава добавился и атакующий полузащитник Зурико Давиташвили, который перешел в клуб из казанского "Рубина". В конце прошлого сезона СМИ поговаривали о том, что Григалава летом покинет "Арсенал", но пока никакой официальной информации по этому поводу нет.

Подготовку к новому сезону туляки начали в июле и успели провести четыре контрольных матча. Правда, результат оставляет желать лучшего. Три поражения от "Чукарички" (1:3), пражской "Спарты" (1:4) и "Виктории" Пльзень (0:1) и только одна победа над "Карабахом" (1:0). Что и говорить – подопечные Парфенова пока не блещут в обороне.

В прошлом сезоне "Локомотив" дважды обыграл "Арсенал" - в гостях 3:0, а дома 1:0. Думаю, что "железнодорожники" выиграют и третий матч подряд. На этот исход можно поставить с коэффициентом 1,65. Но я пойду чуть дальше и предположу, что хозяева сумеют отличиться как минимум дважды. Злость от поражения в матче против "Зенита" "Локо" выплеснет на более слабого соперника.

Ставка: а) "Локомотив" победит за 1,65 и б) "Локомотив" забьет минимум два гола за 1,91.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1107)
Теги:
ФК "Арсенал" Тула, ФК "Локомотив", Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол

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