"Рубин" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Рубин" и "Спартак"

Центральный матч стартового тура РПЛ пройдет в Казани, где "Рубин" примет московский "Спартак". 10 дней назад команды пересеклись на предсезонном турнире Кубок Матч Премьер и "красно-белые" не оставили шансов сопернику, уверенно победив 4:0.

Это поражение могло показаться случайным, если бы в следующем матче "Рубин" вновь крупно не проиграл. На сей раз "Химкам" 1:3. Причем в обеих встречах Слуцкий выпускал на поле сильнейший состав: Кварацхелия, Макаров, Деспотович, Игнатьев. Все системообразующие футболисты "Рубина" были на поле, но результат все равно оказался малоприятным.

Чем вызваны такие крупные поражения сказать сложно. Возможно футболисты "Рубина" находятся под серьезными нагрузками, возможно Слуцкий пытался наиграть какие-то связки и рассматривал возможные варианты. Это известно только тренерскому штабу.

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsin Игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия в матче 26-го тура чемпионата России по футболу

Если с этой же точки зрения смотреть на игру "Спартака", то предсезонную подготовку подопечные Руй Витории провели просто идеально. "Красно-белые" выиграли четыре последних контрольных матча, забив 17 (!) мячей и пропустив всего трижды. Пока сложно сказать – это уже успех нового наставника "народной команды" или качественное наследие Доменико Тедеско. Предстоящий сезон даст ответ на этот вопрос.

Кстати, в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 2:0. Если брать за исходную точку контрольные матчи, то, думаю, что и в предстоящей игре "Спартак" будет ближе к победе. Уж очень мощно москвичи смотрятся в атаке. Но я все же подстрахуюсь и предположу, что гости выиграют хотя бы один тайм, но, скорее всего, и весь матч.

Ставка: "Спартак" выиграет хотя бы один тайм за 1,65.