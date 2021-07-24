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Олимпийские игры в Токио - грузинские олимпийцы на церемонии открытия

Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 25 июля – представление спортсменов

© REUTERS / MIKE BLAKE
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (36)
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На Олимпиаде в Токио 25 июля выступят четыре грузинских спортсмена: Нино Салуквадзе, Важа Маргвелашвили, Саломе Пажава и Татьяна Левицкая-Шуквани

Нино Салуквадзе – стрельба из пневматического пистолета, 10 м

Олимпийская чемпионка Нино Салуквадзе
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Олимпийская чемпионка Нино Салуквадзе

Нескольких абзацев для представления Нино Салуквадзе явно не хватит. Тут понадобится многотомный труд. Поэтому ограничимся лишь статистическими данными.

Олимпиада в Токио - грузинская сборная
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
Сборная Грузии прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Салуквадзе – самая титулованная олимпийская спортсменка Грузии. В ее активе медали всех достоинств: золото (1988, Сеул – пистолет, 25 м), серебро (1988, Сеул – пневматический пистолет, 10 м) и бронза (2008, Пекин – пневматический пистолет, 10 м). Помимо олимпийских наград в копилке Салуквадзе множество побед на чемпионатах мира и Европы, а также медалей другого достоинства.

Для Салуквадзе предстоящая Олимпиада станет девятой (!) в карьере. Грузинская спортсменка – первая в истории Олимпиад женщина, принявшая участие в девяти Играх.

Стоит также отметить, что Салуквадзе, вместе с Лашей Талахадзе, является знаменосцем сборной Грузии. Уже во второй раз в карьере.

Важа Маргвелашвили – дзюдо, -66 кг

Большой шлем по дзюдо - Важа Маргвелашвили на татами
© Sputnik / STRINGER
"Большой шлем" по дзюдо - Важа Маргвелашвили на татами

Для Важи Маргвелашвили Олимпиада в Токио станет второй в карьере. Его выступление пять лет назад в Рио-де-Жанейро стали настоящим разочарованием как для него самого, так и для его болельщиков. Находясь в шорт-листе претендентов на медали, Маргвелашвили проиграл в первой же схватке Адриану Гомбошу из Словении. Тогда это стало настоящей сенсацией.

Сейчас Маргвелашвили занимает четвертое место в мировом рейтинге и вновь рассматривается специалистами в качестве одного из претендентов на награды. В послужном списке грузинского дзюдоиста золото чемпионата Европы (а также серебро и бронза), бронза чемпионата мира, несколько побед на турнирах Гран-при и "Большого шлема" (не говоря уже о многочисленных пьедесталах).

Так как у Маргвелашвили есть номер посева, то в первом раунде грузин отдыхает, а во втором круге встретится с победителем пары Якуб Шамилов (Россия)/Себастьян Сейдл (Германия).

Татьяна Левицка-Шуквани – дзюдо, -52 кг

Большой шлем по дзюдо - Татьяна Левицкая-Шуквани на татами
© Sputnik / STRINGER
"Большой шлем" по дзюдо - Татьяна Левицкая-Шуквани на татами

Для 31-летней Татьяны Левицка-Шуквани Игры в Токио станут первыми в карьере. Изначально дзюдоистка выступала за сборную Украины, но затем вышла замуж и приблизительно с 2019 года представляет на международных соревнованиях Грузию.

В 2014 году спортсменка завоевала бронзу на Гран-при Тбилиси, но эта награда пошла в актив сборной Грузии. Что касается результатов Татьяны с 2019 года, то к лучшим показателям можно отнести два пятых места на турнирах "Большого шлема" в Абу-Даби (2019) и Тбилиси (2021).

Саломе Пажава – художественная гимнастика

 

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Пятый день
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Пятый день

На Олимпиаду в Токио Саломе Пажава квалифицироваться не смогла. Спортсменка получила гостевую квоту от страны-организатора Игр – Японии. Для Пажава Олимпиада в Токио станет второй в карьере. На Играх в Рио-де-Жанейро грузинская гимнастка не пробилась в финал, заняв в итоговом протоколе 14 место.

Пажава является первой и пока единственной представительницей Грузии, завоевавшей медаль на чемпионатах Европы. В 2015 году на Европейских играх в Баку Пажава заняла третье место в соревнованиях с лентой.

Стоит также отметить, что дважды Пажава занимала четвертое место на этапах Кубка мира – в Баку (2018) в упражнениях с булавами и в Песаро (Италия, 2019) в упражнениях с лентой.

Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (36)
Теги:
Важа Маргвелашвили, Нино Салуквадзе, Токио, Олимпийские игры, Грузия

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