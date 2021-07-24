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Олимпиада в Токио - грузинская сборная

Грузинская делегация в Токио несет первые потери – у пловчихи Мариам Имнадзе коронавирус

© AFP / MARTIN BUREAU
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (37)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210724/252415804/Gruzinskaya-delegatsiya-v-Tokio-neset-pervye-poteri--u-plovchikhi-Mariam-Imnadze-koronavirus.html

Мариам Имнадзе должна была выступать на ОИ 28 июля в соревнованиях на дистанции 100 метров вольным стилем

ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. У грузинской пловчихи Мариам Имнадзе обнаружили коронавирус, и она не сможет принять участие в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил главный врач грузинской команды Зураб Кахабришвили.

Олимпийские игры в Токио - грузинские олимпийцы на церемонии открытия
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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"В Тбилиси перед вылетом в Токио Мариам Имнадзе сдала ПЦР-тест, который дал положительный результат на коронавирус. К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемий COVID-19, она будет вынуждена пропустить Олимпийские игры", – приводит слова Кахабришвили Первый канал.

Мариам Имнадзе должна была выступать на ОИ 28 июля в соревнованиях на дистанции 100 метров вольным стилем. Для 20-летней Имнадзе Игры в Токио должны были стать первыми в карьере.

Таким образом, число грузинских атлетов, представленных на Олимпиаде в Токио, сократилось с 35 до 34.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (37)
Теги:
Токио, Грузия, Олимпийские игры

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