Грузинская делегация в Токио несет первые потери – у пловчихи Мариам Имнадзе коронавирус

Мариам Имнадзе должна была выступать на ОИ 28 июля в соревнованиях на дистанции 100 метров вольным стилем

ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. У грузинской пловчихи Мариам Имнадзе обнаружили коронавирус, и она не сможет принять участие в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил главный врач грузинской команды Зураб Кахабришвили.

"В Тбилиси перед вылетом в Токио Мариам Имнадзе сдала ПЦР-тест, который дал положительный результат на коронавирус. К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемий COVID-19, она будет вынуждена пропустить Олимпийские игры", – приводит слова Кахабришвили Первый канал.

Мариам Имнадзе должна была выступать на ОИ 28 июля в соревнованиях на дистанции 100 метров вольным стилем. Для 20-летней Имнадзе Игры в Токио должны были стать первыми в карьере.

Таким образом, число грузинских атлетов, представленных на Олимпиаде в Токио, сократилось с 35 до 34.

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