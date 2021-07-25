ЦСКА – "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Матч между московским ЦСКА и "Уфой" будет завершать программу первого тура нового сезона РПЛ. Очень интересно будет понаблюдать за командами под руководством новых наставников.

ЦСКА возглавил Алексей Березуцкий. Под руководством бывшего защитника "армейцы" провели очень мощную предсезонку, выиграв пять из шести контрольных матчей. Единственная осечка "красно-синих" произошла во встрече против "Копенгагена" (0:1). Во всех остальных играх "армейцы" выглядели более чем уверенно.

Стоит также отметить, что состав ЦСКА пополнили два новобранца – Мухин и Заболотный. Правда, не совсем ясна ситуация с Влашичем, который фактически сидит на чемоданах. Есть ощущение, что отъезд хорвата – это лишь дело времени.

© photo: Sputnik / Dimitry Mukhametkulov Футбол. РПЛ. Матч "Уфа" - "Спартак"

Что касается "Уфы", то в башкирский клуб пришел работать Алексей Стукалов. "Горожане" провели более внушительную подготовку к новому сезону – девять матчей. Из них четыре победы, три поражения и два ничейных результата. Картина, свойственная для "Уфы".

Казалось бы, фаворит в этой паре очевиден. Но стоит обратить внимание на тот факт, что для ЦСКА матчи против "Уфы" практически всегда складываются непросто. В прошлом сезоне "армейцы" дома сыграли вничью 1:1, а на выезде добились минимальной победы 1:0. Как мне кажется, нечто подобное мы увидим и в предстоящей игре. У ЦСКА новый тренер, новые игроки – нужно время на притирку и полное взаимопонимание. Поэтому предположу, что если хозяева и победят, то с разницей в один мяч – не более.

Ставка: ЦСКА не проиграет и в матче будет забито меньше 2.5 голов за 2,05.