Первая медаль сборной Грузии на Олимпиаде - серебро завоевал Маргвелашвили

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 66 килограммов.
В финале Маргвелашвили уступил спортсмену из Японии Хифуми Абэ. Примечательно, что сестра Абэ - Ута - также стала сегодня олимпийской чемпионкой в дзюдо.
Маргвелашвили был свободен в первом круге, а в первом матче он встретился со спортсменом Олимпийского комитета России Якубом Шамиловым и на последних секундах обыграл соперника за счет вазаари. После этого был 1/4 финала, в котором Важа победил представителя Израиля Баруха Шмайлова.
В полуфинале грузинский дзюдоист взял верх над спортсменом из Южной Кореи Ан Ба Улом в дополнительное время.
Маргвелашвили занимает четвертое место в мировом рейтинге. В послужном списке грузинского дзюдоиста золото чемпионата Европы (а также серебро и бронза), бронза чемпионата мира, несколько побед на турнирах Гран-при и "Большого шлема" (не говоря уже о многочисленных пьедесталах).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.