Первая медаль сборной Грузии на Олимпиаде - серебро завоевал Маргвелашвили

В послужном списке грузинского дзюдоиста золото чемпионата Европы (а также серебро и бронза), бронза чемпионата мира, несколько побед на турнирах Гран-при и "Большого шлема"

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 66 килограммов.

В финале Маргвелашвили уступил спортсмену из Японии Хифуми Абэ. Примечательно, что сестра Абэ - Ута - также стала сегодня олимпийской чемпионкой в дзюдо.

© REUTERS / SERGIO PEREZ Дзюдоист Важа Маргвелашвили на Олимпиаде в Токио

Маргвелашвили был свободен в первом круге, а в первом матче он встретился со спортсменом Олимпийского комитета России Якубом Шамиловым и на последних секундах обыграл соперника за счет вазаари. После этого был 1/4 финала, в котором Важа победил представителя Израиля Баруха Шмайлова.

В полуфинале грузинский дзюдоист взял верх над спортсменом из Южной Кореи Ан Ба Улом в дополнительное время.

Маргвелашвили занимает четвертое место в мировом рейтинге. В послужном списке грузинского дзюдоиста золото чемпионата Европы (а также серебро и бронза), бронза чемпионата мира, несколько побед на турнирах Гран-при и "Большого шлема" (не говоря уже о многочисленных пьедесталах).

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