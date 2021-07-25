Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 26 июля – представление спортсменов

Лаша Шавдатуашвили – дзюдо (-73 кг)
Лаша Шавдатуашвили один из немногих грузинских спортсменов, для которого Олимпиада в Токио уже третья в карьере. Но одно дело просто выступить на ОИ, а другое – на каждой завоевать медаль.
В 2012 году в Лондоне Шавдатуашвили стал Олимпийским чемпионом. Через четыре года он не смог повторить достижение, но все равно попал на пьедестал почета, завоевав бронзовую медаль. Нет смысла говорить о том, что и на Играх в Токио Шавдатуашвили рассматривается в качестве одного из претендентов на медали.
О том, что Шавдатуашвили находится в отличной форме, свидетельствует и тот факт, что он является действующим чемпионом мира. В середине июня грузинскому дзюдоисту не было равных на мировом первенстве в Будапеште.
Этери Липартелиани – дзюдо (-57 кг)
Этери Липартелиани 21 год (в сентябре исполнится 22), и за последние два года грузинская дзюдоистка добилась значительных успехов в своей карьере.
После победы на молодежном чемпионате мира (U-23) в 2019 году Липартелиани стала заявлять о себе и во взрослых турнирах. К достижениям молодой грузинской спортсменки можно отнести четыре подиума (два серебра и две бронзы) на турнирах из серии "Большой шлем" и Гран-при. Причем два из них были в этом году – в Тбилиси и в Тель-Авиве.
В мировом рейтинге Липартелиани занимает 17 место, но это не значит, что она не способна на сюрпризы. Свое выступление на ОИ грузинка начнет поединком с Диассонемой Мукунгуи из Анголы.
Сахил Алахвердов – бокс (-52 кг)
Сахил Алахвердов – один из самых молодых участников олимпийской сборной Грузии. В январе ему исполнилось 22 года, и вполне естественно, что Игры в Токио для него станут первыми в карьере.
На данный момент главное достижение Алахвердова – серебро на Европейских играх в Минске в 2019 году.
Алахвердов получил путевку на Игры в Токио в 2020 году на олимпийском квалификационном турнире в Лондоне.
Первым соперником грузинского спортсмена на Олимпиаде в Токио станет Жангуан Ху из Китая.
Помимо вышеупомянутых спортсменов, 26 июля на ОИ снова выступит Николоз Басилашвили. В матче 1/16 финала грузинский теннисист встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.