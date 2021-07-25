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Олимпиада в Токио - грузинская сборная

Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 26 июля – представление спортсменов

© AFP / BEN STANSALL
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (40)
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На Олимпиаде в Токио 26 июля начнут выступление три грузинских спортсмена: дзюдоисты Лаша Шавдатуашвили и Этери Липартелиани, боксер Сахил Алахвердов

 

Лаша Шавдатуашвили – дзюдо (-73 кг)

 

Дзюдоист Лаша Шавдатуашвили проводит поединок в рамках чемпионата Европы
© Sputnik / STRINGER
Дзюдоист Лаша Шавдатуашвили проводит поединок в рамках чемпионата Европы

Лаша Шавдатуашвили один из немногих грузинских спортсменов, для которого Олимпиада в Токио уже третья в карьере. Но одно дело просто выступить на ОИ, а другое – на каждой завоевать медаль.

Дзюдоист Важа Маргвелашвили на Олимпиаде в Токио
© REUTERS / SERGIO PEREZ
Первая медаль сборной Грузии на Олимпиаде - серебро завоевал Маргвелашвили

 

В 2012 году в Лондоне Шавдатуашвили стал Олимпийским чемпионом. Через четыре года он не смог повторить достижение, но все равно попал на пьедестал почета, завоевав бронзовую медаль. Нет смысла говорить о том, что и на Играх в Токио Шавдатуашвили рассматривается в качестве одного из претендентов на медали.

О том, что Шавдатуашвили находится в отличной форме, свидетельствует и тот факт, что он является действующим чемпионом мира. В середине июня грузинскому дзюдоисту не было равных на мировом первенстве в Будапеште.

Этери Липартелиани – дзюдо (-57 кг)

Большой шлем по дзюдо - Этери Липартелиани на татами
© Sputnik / STRINGER
"Большой шлем" по дзюдо - Этери Липартелиани на татами

Этери Липартелиани 21 год (в сентябре исполнится 22), и за последние два года грузинская дзюдоистка добилась значительных успехов в своей карьере.

После победы на молодежном чемпионате мира (U-23) в 2019 году Липартелиани стала заявлять о себе и во взрослых турнирах. К достижениям молодой грузинской спортсменки можно отнести четыре подиума (два серебра и две бронзы) на турнирах из серии "Большой шлем" и Гран-при. Причем два из них были в этом году – в Тбилиси и в Тель-Авиве.

В мировом рейтинге Липартелиани занимает 17 место, но это не значит, что она не способна на сюрпризы. Свое выступление на ОИ грузинка начнет поединком с Диассонемой Мукунгуи из Анголы.

Сахил Алахвердов – бокс (-52 кг)

Главный тренер сборной Грузии по боксу Бежан Чичинава и боксеры-олимпийцы
photo : courtesy of Boxing Federation Of Georgia / FB
Главный тренер сборной Грузии по боксу Бежан Чичинава и боксеры-олимпийцы

Сахил Алахвердов – один из самых молодых участников олимпийской сборной Грузии. В январе ему исполнилось 22 года, и вполне естественно, что Игры в Токио для него станут первыми в карьере.

Олимпийские игры в Токио - грузинские олимпийцы на церемонии открытия
© REUTERS / HANNAH MCKAY
Первый день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

На данный момент главное достижение Алахвердова – серебро на Европейских играх в Минске в 2019 году.

Алахвердов получил путевку на Игры в Токио в 2020 году на олимпийском квалификационном турнире в Лондоне.

Первым соперником грузинского спортсмена на Олимпиаде в Токио станет Жангуан Ху из Китая.

Помимо вышеупомянутых спортсменов, 26 июля на ОИ снова выступит Николоз Басилашвили. В матче 1/16 финала грузинский теннисист встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.

Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (40)
Теги:
Лаша Шавдатуашвили, Токио, Олимпийские игры, Грузия

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