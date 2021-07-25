Второй день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

Во второй день Олимпиады в Токио, 25 июля, дзюдоист Важа Маргвелашвили принес сборной Грузии первую медаль

Важа Маргвелашвили – дзюдо (-66 кг)

Для 28-летнего Маргвелашвили опыт прошлой Олимпиады в Рио-де-Жанейро не прошел даром. В Бразилию грузинский дзюдоист приехал в ранге одного из претендентов на медаль, но сенсационно уступил в первом же поединке. В Токио пришлось "извиняться" за то, что не сумел завоевать золото.

На пути к финалу Маргвелашвили победил Якуба Шамилова (Россия), Баруха Шмаилова (Израиль) и Ан Баула (Южная Корея). Финал протиолмпи*в японца Хифуми Абэ получился напряженным и прошел в равной борьбе, но чуть сильнее все же оказался японский дзюдоист.

"Эта медаль для меня, безусловно, очень важна, но сюда я приехал, чтобы побеждать. Что-то не получилось, и я занял второе место. Тренеры, врачи, мои друзья – все мне очень помогали, но то, что я должен быть сделать – я не сделал до конца, за что прошу меня извинить", - приводит слова Маргвелашвили пресс-служба НОК Грузии.

Стоит отметить, что Маргвелашвили завоевал для Грузии медаль в дзюдо на седьмой Олимпиаде подряд. Всего же грузинские дзюдоисты с ОИ в Атланте (1996) завоевали для своей страны девять медалей по три каждого достоинства.

Нино Салуквадзе – стрельба из пневматического пистолета, 10 м

К сожалению, на своих девятых (!) Олимпийских играх легендарная Нино Салуквадзе не сумела пробиться даже в финал.

Georgian National Olympic Committee / FB Нино Салуквадзе на Олимпиаде в Токио

В квалификации у спортсменок было шесть подходов, по 10 выстрелов в каждом. Салуквадзе набрала 567 баллов (93, 92, 99, 95, 95, 93), но этого оказалось недостаточно для того, чтобы попасть в восьмерку лучших и выйти в финал.

Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала россиянка Виталина Бацарашкина.

Шота Мишвелидзе (-61 кг) и Гога Чхеидзе (-67 кг) – оба тяжелая атлетика

Грузинские тяжелоатлеты начали свое выступление на Олимпиаде в Токио не самым лучшим образом. Шота Мишвелидзе (-61 кг) занял в итоговом протоколе седьмое место, набрав по сумме двоеборья 285 кг (130+155), а Чхеидзе (-67 кг) расположился на восьмой строчке. Его результат составил 302 кг (133+169).

Олимпийскими чемпионами в этом виде программы стали китайские штангисты: Ли Фабинь (-61 кг) и Чэнь Лицзюнь (-67 кг).

В обойме сборной Грузии остались еще два тяжелоатлета: Антон Плесной (-96 кг), который выйдет на помост 31 июля, и Лаша Талахадзе (+109 кг). Выступление действующего Олимпийского чемпиона состоится 4 августа.

Татьяна Левицка-Шуквани – дзюдо, (-52 кг)

Татьяна Левицка-Шуквани начала Олимпийский турнир с победы над Сабианой Анестор из Гаити. Однако эта победа для нашей спортсменки оказалась единственной на Играх. В следующем поединке против одной из сильнейших дзюдоисток мира Амандин Бушар из Франции Левицка-Шуквани получила травму и смогла покинуть татами только с помощью врачей.

Бушар, в итоге, дошла до финала, где уступила Ута Абэ из Японии.

26 июля сборную Грузии на Олимпиаде в Токио представят четыре спортсмена: Лаша Шавдатуашвили (дзюдо, -73 кг), Этери Липартелиани (дзюдо, -57 кг), Сахил Алахвердов (бокс, -52 кг) и теннисист Николоз Басилашвили, который во втором круге сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

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