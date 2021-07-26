Известный испанский баскетболист назвал Нино Салуквадзе легендой спорта

Салуквадзе – самая титулованная олимпийская спортсменка Грузии, в ее активе медали всех достоинств: золото, серебро и бронза

ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Известный испанский баскетболист Пау Газоль назвал Нино Салуквадзе легендой спорта, об этом Газоль написал в микроблоге Twitter.

"Грузинка Нино Салуквадзе стала первой женщиной, принявшей участие в девяти Олимпиадах. Ей 53 года и она выступала на всех Играх, начиная с Сеула – 1988. Легенда спорта!" – пишет испанский баскетболист.

До Олимпиады в Токио Салуквадзе делила рекорд с итальянкой Йозефой Идем (гребля на байдарках) и канадкой Лесли Томпсон (академическая гребля), по количеству участий в ОИ. Но теперь грузинка является единственной женщиной, выступившей на девяти Играх.

По этому показателю Салуквадзе сравнялась с Хубертом Раудашлем (Австрия, парусный спорт) и Афанасием Никитиным (СССР/Латвия, стрелковый спорт).

Рекордсменом является канадец Иан Миллар (конный спорт), который принял участие в 10 Олимпиадах.

Салуквадзе – самая титулованная олимпийская спортсменка Грузии. В ее активе медали всех достоинств: золото (1988, Сеул – пистолет, 25 м), серебро (1988, Сеул – пневматический пистолет, 10 м) и бронза (2008, Пекин – пневматический пистолет, 10 м).

К сожалению, на ОИ в Токио Салуквадзе неудачно выступила в квалификации в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, и не смогла пробиться в финал турнира.

Что касается 41-летнего Газоля, то он двукратный серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной Испании (2008, 2012), а также бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро (2016). Помимо этого Газоль чемпион мира (2006), трехкратный чемпион Европы, а также двукратный чемпион НБА (2009, 2010).

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