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Олимпиада 2016. Дзюдо. Лаша Шавдатуашвили

Грузинский дзюдоист вышел в финал Олимпийских игр в Токио

© photo: Sputnik / Константин Чалабов
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (42)
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В полуфинале соревнований в весовой категории до 73 кг, Шавдатуашвили победил Ан Чангрима из Южной Кореи

ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Грузински дзюдоист Лаша Шавдатуашвили вышел в финал Олимпийских игр в Токио.

В полуфинале соревнований в весовой категории до 73 кг, Шавдатуашвили победил Ан Чангрима из Южной Кореи.

Дзюдоист Важа Маргвелашвили на Олимпиаде в Токио
© REUTERS / SERGIO PEREZ
Первая медаль сборной Грузии на Олимпиаде - серебро завоевал Маргвелашвили

В финале Шавдатуашвили встретится с Шохей Оно из Японии.

Выход Шавдатуашвили в финал означает, что Грузия завоюет на Играх в Токио вторую медаль, как минимум серебряную. Первую награду в копилку сборной Грузии принес дзюдоист Важа Маргвелашвили (-66 кг), став серебряным призером олимпийского турнира.

Шавдатуашвили – олимпийский чемпион Лондона (2012) и бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро (2016). Также грузинский дзюдоист является действующим чемпионом мира.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (42)

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