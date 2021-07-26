16:15 26 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6481
  • 100 RUB4.2138
  • USD3.1000
Поиск
Лаша Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио радуется победе

За Лашу Шавдатуашвили будет болеть весь парламент Грузии

© REUTERS / SERGIO PEREZ
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Грузии (353)
11711
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1a/252423377.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210726/252423630/Za-Lashu-Shavdatuashvili-budet-bolet-ves-parlament-Gruzii.html

Действующий чемпион мира по дзюдо попытается в поединке с японским спортсменом на Олимпиаде в Токио защитить свой титул

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Заседание парламента Грузии будет прервано на пять минут, чтобы депутаты смогли посмотреть финальный поединок грузинского дзюдоиста Лаши Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио.

Инициатива председателя фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе на этот раз получила полное согласие парламента – "за" проголосовала даже оппозиция.

Лаша Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
Грузинский дзюдоист вышел в финал Олимпийских игр в Токио

Ранее на заседании спикер парламента Каха Кучава поздравил грузинского дзюдоиста Важу Маргвелашвили с олимпийским серебром и пожелал успехов грузинским олимпийцам.

В финале Лаша Шавдатуашвили, который выступает в категории до 73 кг, встретится с японцем Шохеи Оно.

В полуфинале соревнований в весовой категории до 73 кг Шавдатуашвили победил Ан Чангрима из Южной Кореи.

Выход Шавдатуашвили в финал означает, что Грузия завоюет на Играх в Токио вторую медаль, как минимум серебряную. Первую награду в копилку сборной Грузии принес дзюдоист Важа Маргвелашвили (-66 кг), став серебряным призером олимпийского турнира.

Шавдатуашвили – олимпийский чемпион Лондона (2012) и бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро (2016). Также грузинский дзюдоист является действующим чемпионом мира.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

 

Темы:
Парламент Грузии (353)
Теги:
Парламент Грузии, Олимпийские игры, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дворец князей Дадиани
Великолепный дворец князей Дадиани - фото достопримечательности Зугдиди
Испытания гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море - видео
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Баренцевом море – видео
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться