За Лашу Шавдатуашвили будет болеть весь парламент Грузии

Действующий чемпион мира по дзюдо попытается в поединке с японским спортсменом на Олимпиаде в Токио защитить свой титул

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Заседание парламента Грузии будет прервано на пять минут, чтобы депутаты смогли посмотреть финальный поединок грузинского дзюдоиста Лаши Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио.

Инициатива председателя фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе на этот раз получила полное согласие парламента – "за" проголосовала даже оппозиция.

Ранее на заседании спикер парламента Каха Кучава поздравил грузинского дзюдоиста Важу Маргвелашвили с олимпийским серебром и пожелал успехов грузинским олимпийцам.

В финале Лаша Шавдатуашвили, который выступает в категории до 73 кг, встретится с японцем Шохеи Оно.

В полуфинале соревнований в весовой категории до 73 кг Шавдатуашвили победил Ан Чангрима из Южной Кореи.

Выход Шавдатуашвили в финал означает, что Грузия завоюет на Играх в Токио вторую медаль, как минимум серебряную. Первую награду в копилку сборной Грузии принес дзюдоист Важа Маргвелашвили (-66 кг), став серебряным призером олимпийского турнира.

Шавдатуашвили – олимпийский чемпион Лондона (2012) и бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро (2016). Также грузинский дзюдоист является действующим чемпионом мира.

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