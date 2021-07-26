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Лаша Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио

У Грузии вторая медаль на Олимпиаде – серебро завоевал Лаша Шавдатуашвили

© REUTERS / SERGIO PEREZ
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (43)
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Для Шавдатуашвили эта медаль стала третьей в карьере на Олимпийских играх

ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 73 кг.

В финале Шавдатуашвили в дополнительное время уступил японцу Шохей Оно.

Грузинский дзюдоист очень активно провел финальный поединок, заставив соперника получить два шидо за пассивное ведение схватки. Однако, на пятой минуте так называемого "золотого счета" Оно активно включился в борьбу на фоне усталости Шавдатуашвили, и провел прием, который принес ему золото домашней Олимпиады.

Лаша Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио радуется победе
© REUTERS / SERGIO PEREZ
Лаша Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио радуется победе

Для Шавдатуашвили эта медаль стала третьей в карьере на Олимпийских играх. В 2012 году в Лондоне грузин стал олимпийским чемпионом, а на Играх в Рио-де-Жанейро (2016) – бронзовым призером.

По количеству и достоинству олимпийских медалей Шавдатуашвили сравнялся с Нино Салуквадзе.

Таким образом, после трех соревновательных дней ОИ в активе сборной Грузии две серебряные медали. Ранее, вице-чемпионом Игр стал дзюдоист Важа Маргвелашвили (-66 кг).

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (43)

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