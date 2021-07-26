Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 27 июля – представление спортсменов

Во вторник, 27 июля, сборную Грузии на Олимпиаде в Токио представят всего два спортсмена: дзюдоист Тато Григалашвили и боксер Эскерхан Мадиев

Тато Григалашвили – дзюдо (-81 кг)

© Sputnik / STRINGER "Большой шлем" по дзюдо - Тато Григалашвили на татами

Тато Григалашвили всего 21 год, но уже занимает третье место в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира. Логично предположить, что грузинский дзюдоист является одним из претендентов на медали на своих первых в карьере Олимпийских играх. Особенно если посмотреть на его результаты за два последних сезона.

В 2020 году Григалашвили стал чемпионом Европы как среди молодежи, так и во взрослых соревнованиях. К высшим наградам на континентальных первенствах грузин добавил победу на "Большом шлеме" в Дюссельдорфе.

В текущем сезоне у Григалашвили было три подиума: серебро на чемпионате мира в Будапеште, бронза на "Большом шлеме" в Тбилиси и победа на "Мастерсе" в Дохе.

Кстати, в финале чемпионата мира Григалашвили уступил лидеру мирового рейтинга – бельгийцу Маттиасу Кассе. Будем надеяться, что и в финале ОИ встретятся эти два достойных соперника.

Эскерхан Мадиев – бокс (-69 кг)

Эскерхан Мадиев проведет на ОИ свой второй бой в весовой категории до 69 кг. В 1/16 финала оппонентом грузинского спортсмена станет Шадир Бвого из Уганды.