Третий день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

Третий день Олимпиады в Токио принес сборной Грузии вторую серебряную медаль и вновь в дзюдо - вице-чемпионом олимпийского турнира стал Лаша Шавдатуашвили

Лаша Шавдатуашвили – дзюдо, -73 кг.

Лаша Шавдатуашвили – Олимпийский чемпион Лондона (2012), бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро (2016) и действующий чемпион мира. Логично, что до начала Олимпиады в Токио грузинский дзюдоист рассматривался в качестве одного из претендентов на медаль. Вопрос лишь заключался в том – медаль какого достоинства?

В итоге, на третьей для себя Олимпиаде, Шавдатуашвили завоевал серебро, уступив в финале японцу Шохей Ону.

Грузинский дзюдоист очень активно провел финальный поединок, заставив соперника получить два шидо за пассивное ведение схватки. Однако на пятой минуте так называемого "золотого счета" Оно активно включился в борьбу, на фоне усталости Шавдатуашвили, и провел прием, который принес ему золото домашней Олимпиады.

"Я рад, что сумел завоевать медаль на третьей Олимпиаде. Что касается непосредственно финала, то, конечно, очень обидно – я был близко к чемпионству. Но это спорт. Я был готов к выступлениям и чувствовал себя раскрепощенно на этих Играх. Я безмерно счастлив своей награде и поздравляю Грузию, болельщиков, свою семью и всех, кто причастен к этому успеху", - прокомментировал свой успех Шавдатуашвили.

После этого серебра Шавдатуашвили сравнялся по количеству и достоинству олимпийских медалей с прославленной Нино Салуквадзе.

Этери Липартелиани – дзюдо, -57 кг

21-летней Этери Липартелиани не хватило совсем чуть-чуть, чтобы завоевать для Грузии первую олимпийскую медаль в дзюдо среди женщин.

Молодая грузинская дзюдоистка уверенно дошла до ¼ финала, где уступила будущему серебряному призеру ОИ Саре-Леони Сизик из Франции. В репешаже Липартелиани взяла верх над Юлией Ковальчик из Польши, но в поединке за бронзу не справилась с давлением опытной японки Цукасы Йошида.

В итоговом протоколе Липартелиани заняла пятое место, что очень неплохо для дебютной Олимпиады.

Георгий Харабадзе (-75 кг) и Сахил Алахвердов (-52 кг) – оба бокс

К сожалению, третий день Олимпиады оказался неудачным для грузинских боксеров, которые уступили в первых же своих поединках. Сахил Алахвердов (-52 кг) проиграл Ху Жингуану из Китая (0:5), а Харабадзе с таким же счетом уступил Фанату Кахрамонову из Узбекистана.

В обойме грузинских боксеров остается только Эскерхан Мадиев (-69 кг), который в 1/16 финала встретится с Шадиром Бвого из Уганды.

Николоз Басилашвили - теннис

Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР) в 1/16 финала в трех сетах 6:4, 3:6, 6:4 обыграл итальянца Лоренцо Сонего (26). За выход в ¼ финала грузинский теннисист сыграет с представителем Германии – Александром Зверевым (5). Матч состоится 28 июля.

27 июля сборную Грузии на Олимпиаде в Токио представят два спортсмена: Тато Григалашвили (дзюдо, -81 кг) и Эскерхан Мадиев (бокс, -69 кг).

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