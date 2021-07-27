Четвертый день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

Тато Григалашвили – дзюдо, (-81 кг)
Григалавшвили, занимающий третье место в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира в своей весовой категории, очень уверенно начал олимпийский турнир. В первом поединке грузин взял верх над Акмелем Муродовым из Таджикистана, а во втором победил Ли Сунг Хо из Южной Кореи. Оба поединка Григалавшиви выиграл иппоном.
Осечка случилась в ¼ финала, где наш дзюдоист, при неоднозначном решение судей, уступил сопернику из Монголии – Саиду Моллаейу. И все же шанс на медаль у Григалашвили оставался. В репешаже грузин благодаря вазари победил Шарофиддина Болтабоева из Узбекистана и в поединке за бронзовую медаль вышел на лидера мирового рейтинга – Маттиаса Кассе из Бельгии.
Именно Кассе Григалашвили совсем недавно уступил в финале чемпионата мира. К сожалению для грузинских болельщиков, реванша не получилось. Бельгией одержал чистую победу.
Олимпийским чемпионом в этом виде программы стал японец Таканори Нагасэ.
Эскерхан Мадиев – бокс, (-69 кг)
За время выступления независимой Грузии на Олимпиадах (с 1996 года) наши боксеры завоевали лишь одну медаль. В Сиднее (2000) бронзовым призером Игр стал Владимир Чантурия (-91 кг). Для того, чтобы повторить этот результат, Эскерхану Мадиеву осталось выиграть один бой.
В 1/16 финала Мадиев победил Шадира Бвого из Уганды со счетом 3:1. В четвертьфинале 23-летнему грузинскому боксеру предстоит встретиться с опытным 34-летним Андреем Замковым. В случае преодоления этого барьера Мадиев гарантирует себе бронзу ОИ.
Что касается Замкового, то российский боксер является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне (2012) и чемпионом мира 2019 года.
28 июля сборную Грузии на ОИ представят два спортсмена – дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг) и теннисист Николоз Басилашвили.
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