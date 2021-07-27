Четвертый день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

В четвертый день Олимпиады в Токио сборную Грузии представляли два спортсмена – дзюдоист Тато Григалашвили и боксер Эскерхан Мадиев

Тато Григалашвили – дзюдо, (-81 кг)

Григалавшвили, занимающий третье место в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира в своей весовой категории, очень уверенно начал олимпийский турнир. В первом поединке грузин взял верх над Акмелем Муродовым из Таджикистана, а во втором победил Ли Сунг Хо из Южной Кореи. Оба поединка Григалавшиви выиграл иппоном.

Photo: Georgian Judo Federation / FB Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили

Осечка случилась в ¼ финала, где наш дзюдоист, при неоднозначном решение судей, уступил сопернику из Монголии – Саиду Моллаейу. И все же шанс на медаль у Григалашвили оставался. В репешаже грузин благодаря вазари победил Шарофиддина Болтабоева из Узбекистана и в поединке за бронзовую медаль вышел на лидера мирового рейтинга – Маттиаса Кассе из Бельгии.

Именно Кассе Григалашвили совсем недавно уступил в финале чемпионата мира. К сожалению для грузинских болельщиков, реванша не получилось. Бельгией одержал чистую победу.

Олимпийским чемпионом в этом виде программы стал японец Таканори Нагасэ.

Эскерхан Мадиев – бокс, (-69 кг)

За время выступления независимой Грузии на Олимпиадах (с 1996 года) наши боксеры завоевали лишь одну медаль. В Сиднее (2000) бронзовым призером Игр стал Владимир Чантурия (-91 кг). Для того, чтобы повторить этот результат, Эскерхану Мадиеву осталось выиграть один бой.

UESLEI MARCELINO Олимпиада в Токио - бокс, Эскерхан Мадиев из Грузии

В 1/16 финала Мадиев победил Шадира Бвого из Уганды со счетом 3:1. В четвертьфинале 23-летнему грузинскому боксеру предстоит встретиться с опытным 34-летним Андреем Замковым. В случае преодоления этого барьера Мадиев гарантирует себе бронзу ОИ.

Что касается Замкового, то российский боксер является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне (2012) и чемпионом мира 2019 года.

28 июля сборную Грузии на ОИ представят два спортсмена – дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг) и теннисист Николоз Басилашвили.

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