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Тбилисское Динамо играет с бакинским Нефтчи

"Нефтчи" - "Олимпиакос": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

© photo: Sputnik / Murad Orujov
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1110)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210727/252438585/Neftchi---Olimpiakos-prognoz-na-match-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на предстоящий 7 июля матч квалификационного этапа Лиги чемпионов между клубами "Нефтчи" и "Олимпиакос"

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА бакинский "Нефтчи" на выезде уступил греческому "Олимпиакосу" 0:1. В ответной игре, которая пройдет в Баку, хозяева попытаются изменить ход противостояния в свою сторону.

В матче недельной давности "Нефтчи" пропустил в середине первого тайма от Мади Камара. Ближе к перерыву гвинейский полузащитник отличился еще раз, получив прямую красную карточку за грубую игру. Кстати, гол Камара оказался единственным ударом хозяев в створ ворот.

Для того, чтобы отыграться, у подопечных Самира Аббасова был весь второй тайм, но партнеров по команде подвел Мерт Челик. После грубой игры азербайджанского защитника на 63 минуте соперники остались в равных составах. В оставшееся время "Олимпиакос" сумел сохранить на табло удобный для них счет.

Матич Динамо Тбилиси – Нефтчи
photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
"Динамо" Тбилиси проиграло "Нефтчи" в Баку и выбыло из Лиги чемпионов УЕФА

Честно говоря, с трудом верится в то, что у себя дома "Нефтчи" сумеет сделать то, что не получилось в Греции. Разница в классе игроков просто колоссальная (не в обиду бакинскому клубу будет сказано). К тому же "Олимпиакос" имеет богатый опыт выступления в европейских турнирах и вряд ли оступится на столь ранней стадии.

В первом квалификационном раунде "Нефтчи" по сумме двух матчей обыграл "Динамо" Тбилиси (4:2). Но как правильно заметил наставник грузинского клуба Каха Цхададзе – три из четырез мячей "динамовцы" забили "сами себе", допустив непозволительные ошибки в обороне. "Олимпиакос" такие шансы вряд ли предоставит.

И все же, на родном стадионе, перед своими болельщиками "Нефтчи" вряд ли станет отсиживаться в обороне. Наверняка, бакинцы будут искать счастья у ворот соперника (другой альтернативы просто нет) и, может быть, даже забьют. Но я не думаю, что "Нефтчи" сможет отыграть на "ноль". Два или три гола кажутся мне наиболее вероятной ставкой на предстоящий матч.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,95.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1110)
Теги:
Лига чемпионов УЕФА, Лига чемпионов УЕФА, прогноз на футбольный матч, футбол

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