Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 29 июля – представление спортсменов

В шестой соревновательный день сборную Грузии на Олимпиаде в Токио представит только один спортсмен – дзюдоист Варлам Липартелиани

Варлам Липартелиани – дзюдо, (-100 кг)

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid Дзюдоист Варлам Липартелиани (Грузия), завоевавший золотую медаль

Не хочется загадывать, но, скорее всего, для 32-летнего капитана и лидера сборной Грузии по дзюдо Варлама Липартелиани, Игры в Токио станут последними в карьере. Так что долой объективность – пусть Липо окажется на пьедестале почета и принесет сборной Грузии очередную медаль на Играх в Токио.

Любители дзюдо, особенно грузинские, прекрасно помнят слезы Липартелиани после финала Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) и на церемонии награждения, когда он уступил японцу Масю Бейкеру. Тогда, пять лет назад, Липо настраивался исключительно на золото, но Бейкер в тот раз был сильней.

С тех пор Липартелиани три раза оказывался на пьедестале почета чемпионатов мира (два серебра и одна бронза) и дважды становился серебряным призером континентальных первенств. Про успехи на "Больших шлемах", "Мастерсах" и Гран-при не приходится даже говорить, так много их было.

На данный момент Липартелиани – лидер мирового рейтинга, и очень хочется надеяться, что на Играх в Токио титулованный грузинский дзюдоист, как минимум завоюет медаль, а как максимум – она будет золотой.