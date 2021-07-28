14:35 28 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6409
  • 100 RUB4.1895
  • USD3.0892
Поиск
Срочно:
Николоз Шеразадишвили во время поединка с Михаилом Игольниковым

Грузин потерял сознание во время соревнований по дзюдо на Олимпиаде

© REUTERS / ANNEGRET HILSE
Спорт
Получить короткую ссылку
47721
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1c/252442348.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210728/252442053/Gruzin-poteryal-soznanie-vo-vremya-sorevnovaniy-po-dzyudo-na-Olimpiade.html

Первым на помощь испанскому дзюдоисту прибежал главный врач олимпийской сборной Грузии – Зураб Кахабришвили

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Дзюдоист Николоз Шеразадишвили (-90 кг), представляющий Испанию, потерял сознание во время четвертьфинального поединка на Олимпиаде в Токио.

Николоз Шеразадишвили во время поединка с Михаилом Игольниковым
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
Николоз Шеразадишвили во время поединка с Михаилом Игольниковым

За несколько секунд до окончания схватки соперник Шеразадишвили – российский дзюдоист Михаил Игольников – применил удушающий захват. Судья не сразу заметил, что Шеразадишвили бьет по татами, признавая свое поражение. Когда Игольников отпустил своего оппонента, Шеразадишвили на несколько секунд потерял сознание.

Эскерхан Мадиев на Олимпиаде в Токио в поединке
© REUTERS / UESLEI MARCELINO
Четвертый день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

Первым на помощь испанскому дзюдоисту прибежал главный врач олимпийской сборной Грузии – Зураб Кахабришвили. В ситуацию вмешались и представители Международной федерации дзюдо (IJF). К счастью, буквально через несколько секунд Шеразадишвили пришел в себя.

Шеразадишвили, который является лидером мирового рейтинга в своей весовой категории – действующий чемпион мира. На Олимпиаде в Токио дзюдоист рассматривался как один из главных претендентов на победу.

Что касается Игольникова, то его соперником в полуфинале будет представитель Грузии – Лаша Бекаури. Во втором полуфинале встретятся Михаэль Зганк (Турция) – Эдуард Триппель (Германия).

Теги:
Олимпийские игры

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Машины на затопленной дороге после проливного дождя в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
Наводнение в Китае: миллионы людей в зоне бедствия - фото
Батуми и Зугдиди затопило: видео наводнения после ливневых дождей
Батуми и Зугдиди затопило: видео наводнения после ливневых дождей
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться