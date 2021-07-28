Грузин потерял сознание во время соревнований по дзюдо на Олимпиаде

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Дзюдоист Николоз Шеразадишвили (-90 кг), представляющий Испанию, потерял сознание во время четвертьфинального поединка на Олимпиаде в Токио.

© REUTERS / ANNEGRET HILSE Николоз Шеразадишвили во время поединка с Михаилом Игольниковым

За несколько секунд до окончания схватки соперник Шеразадишвили – российский дзюдоист Михаил Игольников – применил удушающий захват. Судья не сразу заметил, что Шеразадишвили бьет по татами, признавая свое поражение. Когда Игольников отпустил своего оппонента, Шеразадишвили на несколько секунд потерял сознание.

Первым на помощь испанскому дзюдоисту прибежал главный врач олимпийской сборной Грузии – Зураб Кахабришвили. В ситуацию вмешались и представители Международной федерации дзюдо (IJF). К счастью, буквально через несколько секунд Шеразадишвили пришел в себя.

Шеразадишвили, который является лидером мирового рейтинга в своей весовой категории – действующий чемпион мира. На Олимпиаде в Токио дзюдоист рассматривался как один из главных претендентов на победу.

Что касается Игольникова, то его соперником в полуфинале будет представитель Грузии – Лаша Бекаури. Во втором полуфинале встретятся Михаэль Зганк (Турция) – Эдуард Триппель (Германия).