Грузинский теннисист завершил выступление на Олимпиаде в Токио

В двух шагах от финала Басилашвили уступил Александру Звереву из Германии, матч продолжался один час и 40 минут

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР), завершил выступление на Олимпиаде в Токио.

В 1/8 финала Басилашвили в двух сетах – 4:6, 6:7 – уступил Александру Звереву (5) из Германии. Матч продолжался один час и 40 минут.

Первый сет прошел при полном преимуществе Зверева. Стоит отметить, что на подаче немецкого теннисиста Басилашвили не смог выиграть ни одного (!) очка. Все пять своих подач Зверев взял под "ноль".

Во второй партии, при счете 4:3, Зверев сумел взять подачу Басилашвили, но в следующем же гейме, когда немец подавал на матч, грузин сделал обратный брейк. В итоге дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказался Зверев, выигравший 7:5 и оформивший выход в 1/4 финала.

Для Басилашвили Олимпиада в Токио стала второй в карьере. На Играх в Рио-де-Жанейро (2016) грузинский теннисист проиграл в первом же круге.

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