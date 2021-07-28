В Грузии собираются создать лабораторию для селекции спортсменов

Министр культуры, спорта и молодежи Теа Цулукиани представил свое видение развития сферы деятельности своего ведомства на десять лет вперед

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Создание специальной лаборатории, где можно будет проводить генетический анализ молодых спортсменов на их перспективность, в планах министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани на ближайшие десять лет.

Как заявила Цулукиани на презентации десятилетнего плана своего ведомства, в стране будет работать лаборатория, оснащенная современными технологиями, где спортсменам будут проводить генетический анализ и другие виды исследований, что позволит им правильно спланировать свою карьеру.

"Генетический анализ, исследования мышечной ткани и другие виды обследований помогут им правильно спланировать свою спортивную карьеру, чтобы, например, такие люди как я, не думали, что из них выйдет хороший баскетболист", – пошутила министр.

Воспользовавшись случаем Тея Цулукиани пожелала успехов грузинским олимпийцам в Токио.

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