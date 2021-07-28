14:35 28 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6409
  • 100 RUB4.1895
  • USD3.0892
Поиск
Срочно:
Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу

В Грузии собираются создать лабораторию для селекции спортсменов

© Sputnik / STRINGER
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спорт в Грузии (1131)
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/14/250947088.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210728/252443086/V-Gruzii-sobirayutsya-sozdat-laboratoriyu-dlya-selektsii-sportsmenov.html

Министр культуры, спорта и молодежи Теа Цулукиани представил свое видение развития сферы деятельности своего ведомства на десять лет вперед

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Создание специальной лаборатории, где можно будет проводить генетический анализ молодых спортсменов на их перспективность, в планах министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани на ближайшие десять лет.

Как заявила Цулукиани на презентации десятилетнего плана своего ведомства, в стране будет работать лаборатория, оснащенная современными технологиями, где спортсменам будут проводить генетический анализ и другие виды исследований, что позволит им правильно спланировать свою карьеру.

Министерство культуры и спорта Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузинский Минкульт профинансирует десять проектов по развитию сфер искусства

"Генетический анализ, исследования мышечной ткани и другие виды обследований помогут им правильно спланировать свою спортивную карьеру, чтобы, например, такие люди как я, не думали, что из них выйдет хороший баскетболист", – пошутила министр.

Воспользовавшись случаем Тея Цулукиани пожелала успехов грузинским олимпийцам в Токио.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Спорт в Грузии (1131)
Теги:
Тея Цулукиани, спорт, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Машины на затопленной дороге после проливного дождя в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
Наводнение в Китае: миллионы людей в зоне бедствия - фото
Батуми и Зугдиди затопило: видео наводнения после ливневых дождей
Батуми и Зугдиди затопило: видео наводнения после ливневых дождей
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться