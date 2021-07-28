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Лаша Бекаури радуется победе и золоту на Олимпиаде в Токио

"Первое золото!" – премьер Грузии поздравил Бекаури с победой в Токио

© REUTERS / ANNEGRET HILSE
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (50)
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Грузинский дзюдоист одержал блестящую победу в финале в весовой категории до 90 кг в Токио и стал олимпийским чемпионом

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил грузинского дзюдоиста Лашу Бекаури с победой на Олимпийских играх в Токио.

Лаша Бекаури радуется победе и золоту вместе с Эдуардом Триппелем из Германии после поединка
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
Лаша Бекаури радуется победе и золоту вместе с Эдуардом Триппелем из Германии после поединка

В среду Бекаури стал олимпийским чемпионом. В финале соревнований в весовой категории до 90 кг грузинский дзюдоист одолел Эдуарда Триппеля из Германии.

Лаша Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
Грузинский дзюдоист вышел в финал Олимпийских игр в Токио

"Первое золото! Лаша Бекаури победитель Олимпийских игр в Токио! Грузинский дзюдоист в финале победил немца Эдуарда Триппеля! Поздравляю Лашу и всю Грузию!" – пишет Гарибашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

Для Грузии это третья медаль на Играх в Токио и первая золотая. Ранее серебряными призерами Олимпиады стали дзюдоисты Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Лаша Шавдатуашвили (-73 кг).

Лаша Бекаури в поединке на Олимпиаде против Эдуарда Триппеля из Германии
© REUTERS / SERGIO PEREZ
Лаша Бекаури в поединке на Олимпиаде против Эдуарда Триппеля из Германии

По всей видимости, Бекаури вернется из Токио не только олимпийским чемпионом, но и миллионером – власти Грузии обещали миллион лари (317 тысяч долларов) каждому грузинскому спортсмену, кто завоюет золото Олимпиады.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (50)
Теги:
Золото, Токио, Грузия

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