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БАТЭ – Динамо Батуми

БАТЭ – "Динамо" Батуми: прогноз на матч Лиги конференций УЕФА

photo: FC Dinamo Batumi / FB
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1111)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210728/252448332/BATE--Dinamo-Batumi-prognoz-na-match-Ligi-konferentsiy-UEFA-.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на предстоящий 29 июля матч квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА между клубами БАТЭ и "Динамо" Батуми

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, белорусский БАТЭ на выезде обыграл "Динамо" Батуми 1:0. Перед ответной игрой, которая пройдет в Борисова, подопечные Виталия Жуковского имеют очень неплохие шансы пройти в следующий раунд турнира.

Неделю назад "динамовцы" очень неплохо смотрелись против БАТЭ на своем поле. Команде Гии Гегучадзе почти удалось сыграть вничью с более опытным соперником, но все же Нехайчик принес минимальную победу своему клубу в самой концовке встречи (1:0).

Стоит отметить, что БАТЭ пришлось полностью выложиться в той игре, потому что спустя всего три дня "желто-синие" проиграли в национальном чемпионате, уступив "Динамо" Брест 0:2. На этом закончилась впечатляющая серия БАТЭ, которая насчитывала 11 матчей без поражений подряд (10 побед и одна ничья).

 

БАТЭ – Динамо Батуми
photo: FC Dinamo Batumi / FB
БАТЭ – "Динамо" Батуми

Вне всяких сомнений – БАТЭ опытный боец, который достаточно регулярно выступает на европейской арене. К тому же, в распоряжении Жуковского футболисты чуть более высокого класса, чем в обойме у Гегучадзе. Думаю, что в предстоящей игре фаворит очевиден. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,65.

Еще одна ставка, которую я бы хотел порекомендовать на эту игру, – индивидуальный тотал голов хозяев. В шести последних домашних матчах БАТЭ неизменно забивал минимум два гола. Как мне кажется, традиция не прервется и в игре против "Динамо" Батуми.

Ставка: а) БАТЭ победит за 1,65 и б) БАТЭ забьет минимум два гола за 1,7.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1111)
Теги:
прогноз на футбольный матч, спорт, футбол, Грузия

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