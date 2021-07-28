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Лаша Бекаури в поединке на Олимпиаде против Эдуарда Триппеля из Германии

Золото Бекаури на Олимпиаде в Токио – интересные факты

© REUTERS / SERGIO PEREZ
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (51)
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Sputnik Грузия
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Грузинские дзюдоисты завоевали уже четыре золотые медали и опередили по этому показателю борцов, на счету которых три награды высшей пробы

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. В пятый день Олимпиады в Токио сборная Грузии завоевала первую золотую медаль на Играх. На высшую ступень пьедестала почета поднялся дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг).

Sputnik Грузия решил собрать некоторые интересные факты о грузинских медалях на Олимпиадах.

  • Бекаури стал девятым Олимпийским чемпионом в истории независимой Грузии;
  • Бекаури стал вторым самым молодым грузинским спортсменом, победившим на Олимпиаде (21 год и 2 дня). Самым молодым чемпионом остается Лаша Шавдатуашвили. Золото Лондона (2012) дзюдоист завоевал, когда ему было 20 лет, 6 месяцев и 2 дня);
  • медаль Бекаури стала для Грузии 35 на семи Олимпиаде (9 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых);
  • рекордное количество золотых медалей (3) сборная Грузии завоевала на Олимпиаде в Пекине (2008);
  • грузинские дзюдоисты завоевали уже четыре золотые медали и опередили по этому показателю борцов, на счету которых три награды высшей пробы, и еще два золота на счету тяжелоатлетов;
  • из 35 завоеванных медалей на счету грузинских дзюдоистов 11 наград (по четыре золота и серебра и три бронзы). Впереди только борцы (17 медалей). У тяжелоатлетов пять медалей;
  • из четырех золотых медалей, завоеванных грузинскими дзюдоистами, три в весовой категории до 90 кг: Зураб Звиадаури, Ираклий Цирекидзе и Лаша Бекаури. Лаша Шавдатуашвили завоевал золото в категории до 66 кг;
  • Олимпийскими чемпионами в истории независимой Грузии являются: Зураб Звиадаури (дзюдо, 2004), Георгий Асанидзе (тяжелая атлетика, 2004), Ираклий Цирекидзе (дзюдо, 2008), Манучар Квирквелия (греко-римская борьба, 2008), Реваз Миндорашвили (вольная борьба, 2008), Лаша Шавдатуашвили (дзюдо, 2012), Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика, 2016), Ладо Хинчегашвили (вольная борьба, 2016), Лаша Бекаури (дзюдо, 2021).
Олимпийские медали Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Олимпийские медали Грузии

 

Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (51)
Теги:
Олимпийские игры, Грузия, Лаша Бекаури

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