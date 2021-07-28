Золото Бекаури на Олимпиаде в Токио – интересные факты

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. В пятый день Олимпиады в Токио сборная Грузии завоевала первую золотую медаль на Играх. На высшую ступень пьедестала почета поднялся дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг).
Sputnik Грузия решил собрать некоторые интересные факты о грузинских медалях на Олимпиадах.
- Бекаури стал девятым Олимпийским чемпионом в истории независимой Грузии;
- Бекаури стал вторым самым молодым грузинским спортсменом, победившим на Олимпиаде (21 год и 2 дня). Самым молодым чемпионом остается Лаша Шавдатуашвили. Золото Лондона (2012) дзюдоист завоевал, когда ему было 20 лет, 6 месяцев и 2 дня);
- медаль Бекаури стала для Грузии 35 на семи Олимпиаде (9 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых);
- рекордное количество золотых медалей (3) сборная Грузии завоевала на Олимпиаде в Пекине (2008);
- грузинские дзюдоисты завоевали уже четыре золотые медали и опередили по этому показателю борцов, на счету которых три награды высшей пробы, и еще два золота на счету тяжелоатлетов;
- из 35 завоеванных медалей на счету грузинских дзюдоистов 11 наград (по четыре золота и серебра и три бронзы). Впереди только борцы (17 медалей). У тяжелоатлетов пять медалей;
- из четырех золотых медалей, завоеванных грузинскими дзюдоистами, три в весовой категории до 90 кг: Зураб Звиадаури, Ираклий Цирекидзе и Лаша Бекаури. Лаша Шавдатуашвили завоевал золото в категории до 66 кг;
- Олимпийскими чемпионами в истории независимой Грузии являются: Зураб Звиадаури (дзюдо, 2004), Георгий Асанидзе (тяжелая атлетика, 2004), Ираклий Цирекидзе (дзюдо, 2008), Манучар Квирквелия (греко-римская борьба, 2008), Реваз Миндорашвили (вольная борьба, 2008), Лаша Шавдатуашвили (дзюдо, 2012), Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика, 2016), Ладо Хинчегашвили (вольная борьба, 2016), Лаша Бекаури (дзюдо, 2021).