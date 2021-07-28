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Дзюдоист Лаша Бекаури

Руководство университета подарило квартиру своему студенту – олимпийскому чемпиону

photo: Georgian Judo Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (53)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210728/252449303/Rukovodstvo-universiteta-podarilo-kvartiru-svoemu-studentu--olimpiyskomu-chempionu.html

Ранее власти Грузии также обещали миллион лари каждому грузинскому спортсмену, кто завоюет золото Олимпиады

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Руководство Национального университета Грузии (SEU), в котором учится Лаша Бекаури, подарило ему квартиру в Тбилиси.

"По решению ректора университета Гии Кавтелишвили, студенту и уже олимпийскому чемпиону SEU подарит квартиру площадью 100 квадратных метров в уже завершенном комплексе на улице Политковской в районе Сабуртало", - говорится в сообщении на странице университета в соцсети Facebook.

В пятый день Олимпиады в Токио сборная Грузии завоевала первую золотую медаль на Играх. На высшую ступень пьедестала почета поднялся дзюдоист Лаша Бекаури.

Ранее власти Грузии обещали миллион лари (317 тысяч долларов) каждому грузинскому спортсмену, кто завоюет золото Олимпиады.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (53)

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