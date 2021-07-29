"Маккаби" Хайфа - "Динамо" Тбилиси: прогноз на матч Лиги конференций УЕФА

Откровенно говоря, "Динамо" Тбилиси не радует своих поклонников в нынешнем сезоне. В национальном чемпионате самый титулованный клуб Грузии идет на втором месте, а на евроарене не получается совершенно ничего.

Неделю назад, в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, динамовцы на своем поле принимали израильский "Маккаби" из Хайфы и уступили со счетом 1:2. Для грузинского клуба это уже третье подряд поражение в еврокубковой кампании. В квалификации Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" дважды уступило бакинскому "Нефтчи" с таким же счетом – 1:2.

"Маккаби" тоже не лучшим образом провел два матча против "Кайрата" в ЛЧ. Дома израильтяне сыграли вничью 1:1, а на выезде уступили 0:2. Команда из Хайфы явно не хватает звезд с неба, но пройти "Динамо" им вполне под силу.

Мне кажется, что в предстоящей игре фаворит очевиден. Оборона "Динамо" допускает очень много ошибок – шесть пропущенных мячей в трех играх яркое тому подтверждение. Вряд ли Каха Цхададзе за одну неделю что-то изменит кардинальным образом. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1,4.

При этом оборона "Маккаби" тоже не выглядит железобетонной. В восьми из 10 последних матчей во всех турнирах израильский клуб неизменно пропускал. Учитывая, что динамовцам совершенно нечего терять и надо искать счастья у чужих ворот, предположу, что в предстоящей игре мы с вами увидим обмен голами.

Ставка: обе команды забьют за 1,73.