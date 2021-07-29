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Новый главный тренер футбольного клуба Динамо Тбилиси Каха Цхададзе

Главный тренер "Динамо" Батуми: для успеха нам нужна полная концентрация

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210729/252452202/Glavnyy-trener-Dinamo-Batumi-dlya-uspekha-nam-nuzhna-polnaya-kontsentratsiya.html

Наставник грузинской команды заверил, что все провели работу над ошибками после первой игры и постараются сделать все от них зависящее, чтобы добиться необходимого результата

ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Главный тренер "Динамо" Батуми Гия Гегучадзе считает, что его команда может добиться успеха в игре против БАТЭ, но для этого необходима полная концентрация. Об этом грузинский специалист заявил на пресс-конференции перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

"Мы провели полный анализ первого матча. Тренерский штаб поделился с игроками своим мнением и выслушал их, так как непосредственно футболистам придется на поле решать поставленные задачи. Мы о многом договорились, но, в первую очередь, нам необходима концентрация на протяжении всех 90 минут, чтобы добиться желаемого результата", – приводит слова Гегучадзе пресс-служба "Динамо".

БАТЭ – Динамо Батуми
photo: FC Dinamo Batumi / FB
БАТЭ – "Динамо" Батуми

Не обошел наставник "Динамо" и сильные стороны соперника.

"Не скажу, что в первой игре мы уступили сопернику в физической подготовке и в движении по полю. Просто БАТЭ – более атлетичная команда, укомплектованная высокими и сильными игроками. В этом их преимущество. Но если мы найдем и покажем свой футбол в предстоящей игре, то максимально приблизимся к нужному результату", – отметил Гегучадзе.

В первом матче, который состоялся неделю назад в Батуми, БАТЭ победил 1:0 благодаря голу, забитому Павлом Нехайчиком на 83 минуте.

Футбол. Батумское Динамо против БАТЭ
photo: FC Dinamo Batumi / FB
Футбол. Батумское "Динамо" против БАТЭ

"В первой игре мы пропустили обидный гол в самой концовке – не уследили за контратакой соперника. Мы провели работу над ошибками и постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы добиться необходимого результата", – сказал голкипер "Динамо" Лазарь Купатадзе, также присутствовавший на пресс-конференции.

Ответный матч между БАТЭ и "Динамо" Тбилиси пройдет 29 июля в Борисово и начнется в 21:00 по тбилисскому времени.

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Теги:
ФК "Динамо" Батуми, Грузия, Кахабер Цхададзе

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