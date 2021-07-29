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Футбол. РПЛ. Матч Рубин – Химки

"Арсенал" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1113)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Арсенал" и "Рубин"

Второй тур российской премьер-лиги откроется двумя матчами. Тульский "Арсенал" на своем поле примет казанский "Рубин", а самарские "Крылья Советов" у себя дома сыграют с московским "Спартаком". Обе встречи начнутся в 19:00 по мск.

Проблемы тульского "Арсенала", которые клуб испытывал по ходу прошлого сезона, никуда не исчезли. Первую же встречу уже нынешнего чемпионата "канониры" проиграли 1:3 на выезде московскому "Локомотиву". Гости вышли вперед в середине первого тайма и вели в счете вплоть до 80 минуты. А потом "посыпались". Дубль Жемалетдинова и гол Смолова уложились в восемь минут. Все эти несчастья произошли с "Арсеналом" после того, как с поля был удален Сокол.

Футбол. РПЛ. Матч Арсенал - Локомотив
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Футбол. РПЛ. Матч "Арсенал" - "Локомотив"

Что касается "Рубина", то подопечные Леонида Слуцкого стартовали с домашней победы над "Спартаком" 1:0, при том, что гости превзошли хозяев по статистическим показателям. Хотя за 10 дней до этого уступили "красно-белым" с разгромным счетом 0:4 в товарищеской игре. Обхитрил Слуцкий своего оппонента.

В прошлом сезоне "Рубин" стал лучшим в РПЛ по набранным очкам в гостях. За 15 выездов добыл 10 побед и забил 24 гола. Подопечные Слуцкого хорошо играют вторым номером, а имея впереди быстрых Кварацхелия, Макарова и Деспотовича умело реализуют быстрые атаки. Нет ничего удивительного, что и в предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение казанской команде. На победу "Рубина" можно поставить с коэффициентом 2,25 (против 3,2 у "Арсенала").

Но чемпионат России только стартовал и на каждом шагу нас могут поджидать сюрпризы. Поэтому я подстрахуюсь и предложу заиграть победу "Рубина" в один мяч или ничью. Мне кажется, что в первых играх казанцы не станут выкладываться на полную и постараются добыть победу малой кровью.

Ставка: победа "Рубина" в один мяч или ничья за 1,78.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1113)
Теги:
прогноз на футбольный матч, Чемпионат России по футболу, футбол, клуб "Рубин", ФК "Арсенал"

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