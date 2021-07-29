17:24 29 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6663
  • 100 RUB4.2235
  • USD3.1052
Поиск
Лаша Бекаури

Олимпийский чемпион Лаша Бекаури рассказал, на что потратит миллион

photo : Georgian National Olympic Committee
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спорт в Грузии (1132)
33221
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1d/252455155.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210729/252455380/Olimpiyskiy-chempion-Lasha-Bekauri-rasskazal-na-chto-potratit-million.html

Правительство Грузии установило денежный приз в миллион лари для грузинских спортсменов, которые завоюют на Олимпийских играх в Токио золотые медали. Молодой дзюдоист стал первым миллионером

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Олимпийский чемпион, 21-летний грузинский дзюдоист Лаша Бекаури рассказал журналистам, на что собирается потратить миллион.

Правительство Грузии пообещало каждому грузинскому спортсмену, который завоюет золото Олимпиады в Токио, миллион лари, а это более 317 тысяч долларов США. На пятый день соревнований долгожданное и пока единственное золото Грузии принес Лаша Бекаури.

Лаша Бекаури в поединке на Олимпиаде против Эдуарда Триппеля из Германии
© REUTERS / SERGIO PEREZ
Золото Бекаури на Олимпиаде в Токио – интересные факты

По словам молодого спортсмена, он хочет вернуть из эмиграции тетю и бабушку. Лучшего применения этим деньгам, как сказал чемпион, ему не найти.

"Я хочу привезти из эмиграции бабушку и тетю, которые сейчас в Греции. Хочу вернуть их в Грузию", - сказал Бекаури.

Вчера же администрация Национального университета Грузии (SEU), в котором учится Лаша, подарила ему квартиру в Тбилиси.

Бекаури стал девятым олимпийским чемпионом в истории независимой Грузии. Кстати, зимой в самый разгар подготовки к Олимпиаде на турнире в Будапеште Бекаури получил тяжелую травму плеча. Если бы не упорство спортсмена и старания врачей, он мог пропустить Игры в Токио.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Спорт в Грузии (1132)
Теги:
Токио, спорт, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дым над лесом вокруг Манавгата
Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото
Турсезон в Грузии получился оригинальным - что думают в Ассоциации туризма Грузии
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться