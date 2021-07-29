Олимпийский чемпион Лаша Бекаури рассказал, на что потратит миллион

Правительство Грузии установило денежный приз в миллион лари для грузинских спортсменов, которые завоюют на Олимпийских играх в Токио золотые медали. Молодой дзюдоист стал первым миллионером

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Олимпийский чемпион, 21-летний грузинский дзюдоист Лаша Бекаури рассказал журналистам, на что собирается потратить миллион.

Правительство Грузии пообещало каждому грузинскому спортсмену, который завоюет золото Олимпиады в Токио, миллион лари, а это более 317 тысяч долларов США. На пятый день соревнований долгожданное и пока единственное золото Грузии принес Лаша Бекаури.

По словам молодого спортсмена, он хочет вернуть из эмиграции тетю и бабушку. Лучшего применения этим деньгам, как сказал чемпион, ему не найти.

"Я хочу привезти из эмиграции бабушку и тетю, которые сейчас в Греции. Хочу вернуть их в Грузию", - сказал Бекаури.

Вчера же администрация Национального университета Грузии (SEU), в котором учится Лаша, подарила ему квартиру в Тбилиси.

Бекаури стал девятым олимпийским чемпионом в истории независимой Грузии. Кстати, зимой в самый разгар подготовки к Олимпиаде на турнире в Будапеште Бекаури получил тяжелую травму плеча. Если бы не упорство спортсмена и старания врачей, он мог пропустить Игры в Токио.

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