Грузинский дзюдоист Варлам Липартелиани завершил карьеру

Решение о завершении карьеры Липартелиани принял после того, как не смог завоевать медаль на Играх в Токио

ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Капитан сборной Грузии по дзюдо и серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) Варлам Липартелиани принял решение о завершении карьеры. Об этом грузинский спортсмен написал на своей странице в Facebook.

Решение о завершении карьеры Липартелиани принял после того, как не смог завоевать медаль на Играх в Токио. В поединке за третье место грузинский дзюдоист уступил Ниязу Ильясову из России и в итоговом протоколе занял пятое место.

"Спасибо Богу за все то, что у меня есть. Было много радостных и печальных моментов, но все они сделали меня сильным человеком. Я благодарю свою семью, свою жену, своих детей, которые в моей жизни сыграли большую роль. Спасибо всем, кто до этого дня был рядом со мной, – я в неоплатном долгу перед вами", - написал Липартелиани.

По его словам, в жизни наступает момент, когда что-то заканчивается, и сегодня тот день, когда для него закончилась спортивная карьера.

"Я благодарен всем своим болельщикам – знаю, я не смог вас порадовать. Это все очень больно, и эта боль будет сопровождать меня всю жизнь. Сейчас словами не могу выразить всех чувств, но я вас всех очень люблю. Надеюсь, что в другой жизни смогу порадовать вас чуть больше", - отметил спортсмен.

Помимо серебра на ОИ в Рио-де-Жанейро, Липартелиани шестикратный призер чемпионатов мира в индивидуальных соревнованиях (три серебра и три бронзы), двухкратный чемпион мира в командном первенстве, трехкратный чемпион Европы (индивидуальное первенство) и пятикратный победитель континентального первенства в составе сборной Грузии. Также на счету Липартелиани 13 (!) побед на турнирах из серии "Большой шлем", "Мастерс" и Гран-при.

Спортивную карьеру Липартелиани завершил в ранге сильнейшего дзюдоиста мира в своей весовой категории.

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