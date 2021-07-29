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Нападающий Динамо Батуми и бывший форвард сборной Грузии по футболу Ладо Двалишвили

"Динамо" Батуми сенсационно крупно обыграло БАТЭ в Беларуси

photo: FC Dinamo Batumi / FB
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (205)
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Sputnik Грузия
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В третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА соперником "Динамо" Батуми станет турецкий "Сивасспор"

ТБИЛИСИ, 29 июля – Sputnik. В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА "Динамо" Батуми на выезде сенсационно обыграло белорусский БАТЭ 4:1 и вышло в третий раунд турнира.

Первый тайм прошел в равной борьбе, но в уже компенсированное арбитром время "динамовцы" получили гол в раздевалку. Отличился Евгений Яблонский.

Новый главный тренер футбольного клуба Динамо Тбилиси Каха Цхададзе
photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Тренер "Динамо" Батуми: для успеха в матче против БАТЭ нам нужна полная концентрация

Перерыв пошел на пользу гостям, и буквально в первой же атаке "Динамо" заработало пенальти, который четко реализовал Владимир Мамучашвили.

Но этот счет не устраивал грузинских футболистов, так как в первой игре в Батуми они проиграли 0:1. Продолжая активно действовать впереди, подопечные Гии Гегучадзе забили второй гол. Его автором стал Фламарион.

Таким образом, по сумме двух матчей, "динамовцы" обыграли БАТЭ со счетом 4:2.

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА соперником "Динамо" Батуми станет турецкий "Сивасспор", который обыграл молдавский "Петрокуб" 2:0.

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (205)
Теги:
ФК "Динамо" Батуми, Батуми, Грузия

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