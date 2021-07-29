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Маккаби Хайфа – Динамо Тбилиси

"Динамо" Тбилиси крупно проиграло "Маккаби" и выбыло из еврокубков

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (205)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210729/252459087/Dinamo-Tbilisi-krupno-proigralo-Makkabi-i-vybylo-iz-evrokubkov.html

Во втором тайме гости владели территориальным преимуществом, но воплотить его в забитые голы не смогли

ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. "Динамовцы" Тбилиси на выезде проиграли 1:5 (2:7 по сумме двух встреч) израильскому "Маккаби" из Хайфы в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА и завершило свое выступление на турнире.

Гости вышли вперед на 17 минуте после точного удара Леви. "Динамовцы" вернули интригу в противостояние благодаря голу Осея, но на 37 минуте Спорскледе забил в свои ворота, и на перерыв "Маккаби" ушел, ведя в счете 2:1.

Нападающий Динамо Батуми и бывший форвард сборной Грузии по футболу Ладо Двалишвили
photo: FC Dinamo Batumi / FB
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Во втором тайме гости владели территориальным преимуществом, но воплотить его в забитые голы не смогли. Более того, после перерыва футболисты "Маккаби" нанесли всего четыре удара в створ ворот "Динамо", три из которых стали результативными.

"Динамо" Тбилиси проиграло в нынешней еврокубковой кампании все четыре матча – два в Лиге чемпионов УЕФА бакинскому "Нефтчи" (1:2, 1:2) и "Маккаби" в Лиге конференций УЕФА (1:2, 1:5).

Что касается "Маккаби", то в третьем раунде турнира израильский клуб сыграет с "Торсхваном" с Фарерских островов.

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (205)
Теги:
ФК "Динамо" Тбилиси, Грузия

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