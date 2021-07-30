"Крылья Советов" – "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Крылья Советов" спустя год вернулись в российскую-премьер лигу из ФНЛ. Но первый блин вышел комом. В домашнем матче самарский клуб уступил крепкому "Ахмату" 1:2.

Хозяевам явно не хватило массы и опыта для достижения положительного результата. Фактически все вопросы "Ахмат" снял еще в первом тайме, после точных ударов Уткина и Конате. После перерыва "Крылья" один мяч отыграли, но на большее подопечным Игоря Осинькина сил просто не хватило.

Матч второго тура тоже не станет для "Крыльев" легкой прогулкой, хотя и он пройдет на домашней арене. В гости в Самару приедет по-спортивному злой московский "Спартак".

Предсезонную подготовку "красно-белые" провели в ударном темпе, одержав четыре победы подряд с общим счетом 17:3. Но в первом же официальном матче "Спартак" уступил на выезде "Рубину" 0:1. Хотя во время этой самой предсезонки, "народная команда" разгромила команду Слуцкого 4:0. Нет никаких сомнений в том, что "Спартак" сделает все возможное, чтобы поскорее стереть из памяти неудачный старт чемпионата.

В предстоящей игре букмекеры отдают явное преимущество гостям. На победу "Спартака" можно поставить с коэффициентом 1,7 (против 4,75 у "Крыльев"). К развитию матча по такому сценарию подталкивает и личная статистика очных встреч – "Спартак" выиграл у "Крыльев" пять последних матчей. Так что, думаю, не стоит изобретать велосипед. Чистая победа гостей будет отличным вариантом.

Ставка: "Спартак" победит за 1,7.

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