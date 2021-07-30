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Главный тренер белорусского БАТЭ Виталий Жуковский

Главный тренер БАТЭ: так стыдно мне еще никогда не было

photo: fcbate / Instagram
Спорт
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В первом матче, который состоялся неделю назад в Батуми, "Динамо" проиграло 0:1, но в ответной игре сумело взять убедительный реванш, победив 4:1

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Главный тренер белорусского БАТЭ Виталий Жуковский взял на себя вину за поражение 1:4 от "Динамо" Батуми во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

"Очень стыдно перед болельщиками, перед людьми, которые переживают за клуб, перед теми, кто доверил мне эту работу. Мне никогда так не было так стыдно по-футбольному. Считаю, что проигрывать во втором тайме четыре мяча на домашнем стадионе в еврокубках – это вина тренера. Там не добежал, здесь что-то не сыграли. Но это вина только главного тренера. Не на кого тыкать пальцем", – сказал Жуковский после матча.

В первом матче, который состоялся неделю назад в Батуми, "Динамо" проиграло 0:1, но в ответной игре сумело взять убедительный реванш, победив 4:1. Все четыре мяча динамовцы забили после перерыва.

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА "Динамо" Батуми сыграет с турецким "Сивасспором". Первый матч пройдет 5 августа в Батуми.

Теги:
футбол, спорт, ФК "Динамо" Батуми

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