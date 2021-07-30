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дзюдоист Гурам Тушишвили

Четвертую медаль на Олимпиаде завоевала Грузия: серебро взял дзюдоист

© REUTERS / SERGIO PEREZ
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (57)
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В финале соревнований в весовой категории свыше 100 кг, грузинский дзюдоист уступил Лукашу Крпалеку из Чехии

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Дзюдоист Гурам Тушишвили стал серебреным призером Олимпийских игр в Токио.

В финале соревнований в весовой категории свыше 100 кг, грузинский дзюдоист уступил Лукашу Крпалеку из Чехии.

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© REUTERS / SERGIO PEREZ
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Тушишвили очень неплохо провел первую половину схватки, "посадив" соперника на два шидо. Однако, за 30 секунд до завершения поединка Крпалек провел отличный захват и выиграл удержанием.

Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Тамерлан Башаев (Россия) и Тедди Ринер (Франция).

Медаль Тушишвили стала для сборной Грузии четвертой на Олимпиаде в Токио. Ранее серебряным призерами Игр стали дзюдоисты Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), а Лаша Бекаури (-90 кг) – олимпийским чемпионом.

На данный момент сборная Грузии занимает 21 место в общекомандном медальном зачете.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (57)
Теги:
Гурам Тушишвили, Токио, Олимпийские игры, Грузия

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