Четвертую медаль на Олимпиаде завоевала Грузия: серебро взял дзюдоист

В финале соревнований в весовой категории свыше 100 кг, грузинский дзюдоист уступил Лукашу Крпалеку из Чехии

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Дзюдоист Гурам Тушишвили стал серебреным призером Олимпийских игр в Токио.

В финале соревнований в весовой категории свыше 100 кг, грузинский дзюдоист уступил Лукашу Крпалеку из Чехии.

Тушишвили очень неплохо провел первую половину схватки, "посадив" соперника на два шидо. Однако, за 30 секунд до завершения поединка Крпалек провел отличный захват и выиграл удержанием.

Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Тамерлан Башаев (Россия) и Тедди Ринер (Франция).

Медаль Тушишвили стала для сборной Грузии четвертой на Олимпиаде в Токио. Ранее серебряным призерами Игр стали дзюдоисты Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), а Лаша Бекаури (-90 кг) – олимпийским чемпионом.

На данный момент сборная Грузии занимает 21 место в общекомандном медальном зачете.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.