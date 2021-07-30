Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 31 июля – представление спортсменов

В восьмой соревновательный день, 31 июля, на Олимпиаде в Токио сборную Грузии представят два спортсмена: Бачана Хорава (прыжки в длину) и Антон Плесной (тяжелая атлетика)

Антон Плесной – тяжелая атлетика (-96 кг)

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Антон Плесной (Грузия) выступает на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) грузинские тяжелоатлеты завоевали две медали – Лаша Талахадзе стал чемпионом, а Ираклий Турманидзе в этой же весовой категории (+105 кг) взял бронзу. В том, что Талахадзе вновь поднимется на пьедестал почета в Токио, практически никто не сомневается, а вот вторую медаль для Грузии в тяжелой атлетике может завоевать Антон Плесной.

Как это часто бывает в современном мире спорта, в силу разных обстоятельств спортсмену приходится менять сборную. Плесной не стал исключением. После того, как у него возникли определенные проблемы в украинской команде, тяжелоатлет стал выступать за сборную Грузии. И выступать просто отлично.

На последнем чемпионате Европы, который состоялся в Москве, Плесной завоевал золото, добавив его к бронзе континентального первенства 2019 года. Кстати, в том же 2019 году, Плесной стал третьим на чемпионате мира, проходившем в Тайланде. С такими результатами, Грузия вполне может рассчитывать на медаль в этой весовой категории.

Бачана Хорава – легкая атлетика (прыжки в длину)

© photo: Sputnik / Denis Aslanov Бегун Бачана Хорава

Для 28-летнего Бачаны Хорава Олимпиада в Токио вторая в карьере. На Играх в Рио-де-Жанейро он показал результат 7,77, но этого не хватило, чтобы пробиться в финальную часть соревнований.

На ОИ в Токио Хорава не квалифицировался, но получил право участия в Играх по квоте.

Лучшие результаты Хорава – 8,02 на стадионе и 8,25 в закрытом помещении, что является национальным рекордом Грузии.