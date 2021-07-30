Седьмой день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

В седьмой соревновательный день, 30 июля, на Олимпиаде в Токио сборная Грузии пополнила свою копилку четвертой медалью. Серебряным призером Игр стал дзюдоист Гурам Тушишвили (+100 кг)

Гурам Тушишвили – дзюдо, (+100 кг)

© REUTERS / SERGIO PEREZ дзюдоист Гурам Тушишвили

Перед началом олимпийского турнира по дзюдо большинство специалистов предполагало, что финал в весовой категории свыше 100 кг станет повторением финала в Рио-де-Жанейро. Пять лет назад в Бразилии в решающем поединке сошлись Тедди Ринер (Франция) и Хисаёси Харасава (Япония). Но в Токио все сложилось по-другому.

Ринер в ¼ финала сенсационно уступил Тамерлану Башаеву из России, а Лукаш Крпалек в полуфинале не оставил шансов Харасава. Затем уже сам Башаев уступил Гураму Тушишвили, где последнего в финале дожидался Крпалек.

Тушишвили очень неплохо провел первую половину схватки, "посадив" соперника на два шидо. Однако, за 30 секунд до завершения поединка Крпалек провел отличный захват и выиграл удержанием.

"Безусловно, завоевать серебряную медаль – большая радость для меня. Для этого я очень много работал и вышел в финал. Да, я уступил в решающей схватке, но спасибо Богу, что у меня есть медаль. Я доволен своим результатом, но, наверное, мог сделать чуть больше", - сказал Тушишвили после церемонии награждения.

Медаль Тушишвили стала для сборной Грузии четвертой на Олимпиаде в Токио. Ранее серебряным призерами Игр стали дзюдоисты Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), а Лаша Бекаури (-90 кг) – олимпийским чемпионом.

На данный момент сборная Грузии занимает 21 место в общекомандном медальном зачете.

Нино Салуквадзе – стрельба из спортивного пистолета, 25 метров

photo : Georgian National Olympic Committee / FB Нино Салуквадзе на Олимпиаде в Токио

К сожалению, девятую Олимпиаду в карьере легендарная Нино Салуквадзе завершила без медалей. Ни в стрельбе из пневматического пистолета (10 м), ни из спортивного (25 м) Салуквадзе не смогла выйти даже в финал.

После первого дня квалификации в стрельбе из спортивного пистолета Салуквадзе занимала седьмое (291 балл) место, и была надежда, что наша спортсменка сможет выйти в финал. Но в быстрой стрельбе Салуквадзе набрала всего 287 баллов (578 очков по сумме двух квалификаций) и не попала в восьмерку лучших, оставшись за пределами финала.

В итоговом протоколе Салуквадзе заняла 25 место среди 44 участниц.

Эскерхан Мадиев – бокс, (-69 кг)

© REUTERS / UESLEI MARCELINO Эскерхан Мадиев на Олимпиаде в Токио в поединке

Всего одной победы не хватило Эскерхану Мадиеву, чтобы завоевать для Грузии первую медаль в боксе с Олимпиады в Сиднее (2000).

В ¼ финала Мадиев встречался с опытным 34-летним Андреем Замковым из России, который является бронзовым призером ОИ-2012 и чемпионом мира 2019 года. Единогласным решением все пять судей отдали победу российскому боксеру.

София Шатиришвили – легкая атлетика, толкание ядра

Вряд ли кто-то ожидал, что София Шатиришвили будет претендовать на медали в толкании ядра. Была надежда хотя бы на выход в финал, но и ей не суждено было осуществиться.

Из 31 участницы квалификации Шатиришвили показала худший результат. Ее лучшая попытка составила 15 метров и 31 сантиметр. Шатиришвили стала единственной спортсменкой, не сумевшей толкнуть ядро дальше 16 метров.

31 июля сборную Грузии на ОИ в Токио представят два спортсмена: Антон Плесной (тяжелая атлетика) и Бачана Хорава (легкая атлетика, прыжки в длину).

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