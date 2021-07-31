13:12 31 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7174
  • 100 RUB4.2829
  • USD3.1244
Поиск

Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 1 августа – представление спортсменов

© AFP / Jonathan Nackstrand
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (60)
11 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/17/252407813.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210731/252468002/Kto-vystupit-ot-Gruzii-na-Olimpiade-1-avgusta--predstavlenie-sportsmenov.html

В девятый соревновательный день, 1 августа, сборную Грузии представит только один спортсмен – борец греко-римского стиля Якоб Каджая

Якоб Каджая – греко-римская борьба (-130 кг)

Борец Якоб Каджая
© AP Photo / Anvar Ilyasov
Борец Якоб Каджая

Для 27-летнего Якоба Каджая Олимпиада в Токио станет второй в карьере. На Играх в Рио-де-Жанейро грузинский борец занял итоговое седьмое место. С тех пор прошло пять лет и сейчас Каджая вполне может рассчитывать на пьедестал почета.

В нынешнем сезоне Каджая завоевал серебро на чемпионате Европы в Варшаве. Всего же на счету грузинского борца после Игр в Рио-де-Жанейро два пьедестала на континентальных первенствах (2018, 2019), а также бронза на чемпионате мира в Казахстане (2019). Именно на ЧМ в Казахстане Каджая завоевал олимпийскую лицензию.

На данный момент в копилке сборной Грузии четыре медали – одна золотая и три серебряных.

Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (60)
Теги:
Грузия, Олимпийские игры, Токио

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дым над лесом вокруг Манавгата
Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото
Северный поток - 2 почти готов: построено 99% газопровода - видео
"Северный поток - 2" почти готов: построено 99% газопровода - видео
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться