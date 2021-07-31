Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 1 августа – представление спортсменов

В девятый соревновательный день, 1 августа, сборную Грузии представит только один спортсмен – борец греко-римского стиля Якоб Каджая

Якоб Каджая – греко-римская борьба (-130 кг)

© AP Photo / Anvar Ilyasov Борец Якоб Каджая

Для 27-летнего Якоба Каджая Олимпиада в Токио станет второй в карьере. На Играх в Рио-де-Жанейро грузинский борец занял итоговое седьмое место. С тех пор прошло пять лет и сейчас Каджая вполне может рассчитывать на пьедестал почета.

В нынешнем сезоне Каджая завоевал серебро на чемпионате Европы в Варшаве. Всего же на счету грузинского борца после Игр в Рио-де-Жанейро два пьедестала на континентальных первенствах (2018, 2019), а также бронза на чемпионате мира в Казахстане (2019). Именно на ЧМ в Казахстане Каджая завоевал олимпийскую лицензию.

На данный момент в копилке сборной Грузии четыре медали – одна золотая и три серебряных.