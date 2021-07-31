Двух грузинских дзюдоистов лишили олимпийской аккредитации и отправили домой

Причиной столь радикального решения оргкомитета Игр в Токио стало то, что оба спортсмена самовольно покинули расположение олимпийской деревни

ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Двух грузинских дзюдоистов – Важу Маргвелашвили и Лашу Шавдатуашвили – лишили олимпийских аккредитаций и отправили домой из-за нарушения коронавирусных ограничений. Сообщение об этом распространило агентство Kyodonews.

Причиной столь радикального решения оргкомитета Игр в Токио стало то, что оба спортсмена самовольно покинули расположение олимпийской деревни, что запрещено делать протоколом, и отправились осматривать достопримечательности Токио.

Олимпийский турнир по дзюдо уже завершился, а Маргвелашвили и Шавдатуашвили стали серебряными призерами Игр в весовых категориях до 66 и 73 кг соответственно.

На данный момент сборная Грузии завоевала на Олимпиаде в Токио четыре медали (одно золото и три серебра), и все на счету дзюдоистов.

В общекомандном медальном зачете сборная Грузии пока занимает 21 место.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.