Сборная Грузии завоевала пятую медаль на Олимпиаде: Антон Плесной – бронзовый призер

Если бы не травма колена, которая помешала реализовать вторую попытку в толчке, Плесной мог бы претендовать на серебряную награду Олимпиады

ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Тяжелоатлет Антон Плесной завоевал бронзовую олимпийскую медаль в соревнованиях в весовой категории до 96 кг и принес сборной Грузии пятую медаль на Играх в Токио.

По сумме двоеборья Плесной набрал 387 кг (177 кг в рывке и 210 кг в толчке). Такой же результат показал Валленилла Санчес из Венесуэлы, но по дополнительным показателям jy обошел спортсмена из Грузии.

Если бы не травма колена, которая помешала реализовать вторую попытку в толчке, Плесной мог бы претендовать на серебряную награду Олимпиады.

Олимпийским чемпионом с новым олимпийским рекордом стал Ибрагим Фарес из Катара. По сумме двоеборья Фарес набрал 402 кг (177 + 225).

Таким образом, после восьми соревновательных дней Олимпиады, в активе сборной Грузии пять медалей – одно золото, три серебра и одна бронза.

В общекомандном медальном зачете сборная Грузии занимает 22 место.

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