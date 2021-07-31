Восьмой день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

В восьмой соревновательный день, 30 июля, на Олимпиаде в Токио сборная Грузии пополнила свою копилку пятой медалью

ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Восьмой соревновательный день на Олимпиаде в Токио принес сборной Грузии пятую медаль. Тяжелоатлет Антон Плесной стал бронзовым призером Игр в весовой категории до 96 кг.

Антон Плесной – тяжелая атлетика (-96 кг)

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) грузинские тяжелоатлеты завоевали две медали – Лаша Талахадзе стал чемпионом, а Ираклий Турманидзе в этой же весовой категории (+105 кг) взял бронзу. В том, что Талахадзе вновь поднимется на пьедестал почета в Токио, практически никто не сомневается, а вот первую медаль для Грузии в тяжелой атлетике на Играх в Токио завоевал Антон Плесной.

По сумме двоеборья Плесной набрал 387 кг (177 кг в рывке и 210 кг в толчке). Такой же результат показал Валленилла Санчес из Венесуэлы, но по дополнительным показателям обошел спортсмена из Грузии.

Стоит отметить, что если бы не травма колена, которая помешала реализовать вторую попытку в толчке, Плесной наверняка мог бы претендовать на серебряную награду Олимпиады.

Олимпийским чемпионом с новым олимпийским рекордом стал Ибрагим Фарес из Катара. По сумме двоеборья Фарес набрал 402 кг (177 + 225).

Бачана Хорава – легкая атлетика, прыжки в длину

Пока грузинские легкоатлеты выступают на Олимпиаде далеко не лучшим образом. Накануне София Шатиришвили показала худший результат в толкании ядра (15 метров и 31 сантиметр). Сегодня в аналогичном ключе выступил Бачана Хорава.

© photo: Sputnik / Denis Aslanov Бегун Бачана Хорава

Из 29 участников квалификации, Хорава показал предпоследний с конца результат, прыгнув на семь метров и 41 сантиметр. Хуже грузинского спортсмена выступил представитель Бразилии – Алехандро Мело (6,95). Понятно, что с таким результатом Хорава не сумел квалифицироваться в финальную часть соревнований.

1 августа на Олимпиаде в Токио сборную Грузии представит только один спортсмен – борец греко-римского стиля Якоб Каджая.

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