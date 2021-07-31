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Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Урал

"Урал" – "Нижний Новгород": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1116)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Урал" и "Нижний Новгород"

Программу третьего игрового дня второго тура чемпионата России по футболу откроет матч в Екатеринбурге между местным "Уралом" и "Нижним Новгородом".

В межсезонье "Урал" потерял двух футболистов из линии атаки – Павла Погребняка и марокканца Эль-Кабира. Пустоты в нападении ярко проявились в первом матче, в котором "шмели" по делу уступили обновленному "Краснодару" (0:3). Счет, может быть, не совсем точно отражает происходящее на поле. Но, в принципе, "Урал" с новичками из ПФЛ пока вряд ли сможет оказывать серьезное сопротивление таким клубам, как "Краснодар".

Футбол. РПЛ. Матч Нижний Новгород - Сочи
© photo: Sputnik / Grigoriy Sokolov
Футбол. РПЛ. Матч "Нижний Новгород" - "Сочи"

Что касается "Нижнего Новгорода", то новички РПЛ удивили в первом же туре, обыграв на своем поле "Сочи" (1:0). Правда, если посмотреть на статистику, то гости смотрелись значительно лучше хозяев практически во всех аспектах. Но правило "не забиваешь ты, забивают тебе" еще никто не отменял. Гол Горбунова в ворота "Сочи" стал ярким тому подтверждением.

В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение "Уралу". На победу "шмелей" можно поставить с коэффициентом 1,9 (против 4,0 у "НН"). Нет никаких сомнений в том, что после неудачи в первом туре, хозяева захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более, что у "Урала" отличный для этих целей соперник – новичок РПЛ.

Но есть два нюанса. Первый, как уже отмечалось выше, – у "Урала" есть дефицит игроков нападения. Вторая – "Нижний Новгород" в игре против "Сочи" сыграл в пять защитников. Такая расстановка принесла Кержакову три очка, так зачем от нее отказываться. Поэтому, я думаю, что матч не получится очень результативным, но при этом "Урал" не проиграет. Иначе "шмели" уже после двух туров рискуют окопаться внизу турнирной таблицы.

Ставка: "Урал" не проиграет и в матче будет забито меньше 2.5 мячей за 2,12.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1116)
Теги:
клуб "Урал", Нижний Новогород, Россия, Чемпионат России по футболу, спорт, футбол

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