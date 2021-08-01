"Краснодар" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Краснодар" и "Химки"

После двух-трех сыгранных туров говорить о турнирной таблице слишком рано. Но все-таки она существует, и на первом месте после стартовых матчей расположился обновленный "Краснодар", который на выезде крупно обыграл "Урал" (3:0).

Летом стан "быков" покинул целый ряд опытных игроков в статусе свободных агентов – Ольсон, Берг, Смольников, Камболов, Ари. Но руководство подтянуло молодежь из собственной академии, а также усилило атаку Ильиным из "Ахмата" и Кордобой из берлинской "Герты". Последний, кстати, уже успел отличиться забитым голом.

Можно предположить, что "Краснодар" учтет все промахи прошлого сезона, в котором "быки" заняли непривычное для себя 10 место, и вновь будет бороться за еврокубковые места.

© photo: Sputnik / Anton Denisov Футбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"

"Химкам", скорее всего, очень непросто будет входить в новый сезон. "Красно-черные" проиграли все три контрольных матча с общим счетом 3:9, а в первом туре РПЛ уступили действующему чемпиону России "Зениту" 1:3.

Хотя нельзя сказать, что подопечные Игоря Черевченко смотрелись совсем уж безнадежно. "Химки" даже открыли счет в матче, но еще в первом тайме Азмун восстановил баланс, а после перерыва "Зенит" дожал соперника.

Не легко "Химкам" придется и в Краснодаре. У Гончаренко есть приличные возможности для ротации состава, чего не было в ЦСКА. Да и выездная победа на старте должна придать уверенности "быкам". Думаю, что поймавший кураж "Краснодар" одержит вторую подряд победу в чемпионате. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,45 (против 6,5 у "Химок").

Однако я предложу чуть более рискованную ставку. "Краснодар" проведет первый матч на домашней арене и наверняка захочет порадовать своих болельщиков. Учитывая, что у "быков" все в порядке в линии атаки, думаю, хозяева сумеют забить в каждом из таймов.

Ставка: "Краснодар" забьет в каждом из таймов за 2,05.