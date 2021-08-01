Грузинский борец Якоб Каджая вышел в финал Олимпиады в Токио

В финале, который состоится завтра, Каджая будет противостоять опытный спортсмен из Кубы Михаин Лопес Нуньес

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Якоб Каджая пробился в финал Олимпийских игр в Токио.

В полуфинале грузинский борец, который выступает в весовой категории до 130 кг, одолел представителя Чили кубинца Акосту Фернандеса.

В финале, который состоится завтра, Каджая будет противостоять опытный спортсмен из Кубы Михаин Лопес Нуньес.

Для 27-летнего Якоба Каджая Олимпиада в Токио вторая в карьере. На Играх в Рио-де-Жанейро грузинский борец занял итоговое седьмое место.

В нынешнем сезоне Каджая завоевал серебро на чемпионате Европы в Варшаве. Всего же на счету грузинского борца после Игр в Рио-де-Жанейро два пьедестала на континентальных первенствах (2018, 2019), а также бронза на чемпионате мира в Казахстане (2019). Именно на ЧМ в Казахстане Каджая завоевал олимпийскую лицензию.

На девятый день соревнований в копилке сборной Грузии пять медалей – одна золотая, три серебряные и одна бронза.

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